Vatan size, aileniz bize emanet projesine katkılar büyüyor

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi ve Karşıyaka Kent Konseyi tarafından; vatanın dört bir yanında görev yapan askerlere ve geride bıraktıkları ailelerine destek vermek amacıyla başlatılan 'Vatan Size, Aileniz Bize Emanet' projesi, kısa sürede büyüdü. Aralık'tan bu yana, Suriye ve Güneydoğudaki askerlere 300 moral kolisi ve binlerce mektup gönderildi. Projeye, onlarca sivil toplum kuruluşu ve 500'e yakın gönüllü vatandaş katkı sundu

Karşıyaka Belediyesi ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi, çatışma bölgelerinde canı pahasına görev yapan askerler ile ailelerine destek olmak amacıyla, ülkeye örnek olacak bir adım atarak 'Vatan Size, Aileniz Bize Emanet' projesini başlattı. Karşıyaka Kent Konseyi ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliği yapılarak hayata geçirilen proje kapsamında, farklı bölgelerde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine 'moral paketleri' gönderilmesi hedeflendi. Aralık ayında başlayan proje kısa sürede gelişti, onlarca sivil toplum kuruluşu ile başta anaokulu öğrencileri olmak üzere 500'e yakın vatandaş 'moral kolilerine' katkı sundu. Belediyenin farklı birimlerine konulan sandıklarda binlerce mektup toplandı.



Mektup, hediye ve taze çörek



Aralık ayından bu yana, Suriye ve Çukurca'da terörle mücadele için görevlendirilen Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nın askerlerine toplam 300 moral kolisi gönderildi. Paketlerde; ev yapımı çörekler, çocukların kaleminden resimler, el yazısı mektuplar, kitaplar ve manevi değere sahip özel hediyelere yer verildi. Önümüzdeki haftadan itibaren; Batman, Bingöl ve yine Suriye'de görev yapan askerler için hazırlanan yaklaşık 500 kolinin daha gönderiminin yapılacağı belirtildi. Binlerce askere ulaşılması hedefleniyor. Projenin ikinci ayağında ise askerlerin, 'bize' emanet ettikleri eş ve çocuklarına manevi destek sağlanıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren irtibat noktaları aracılığıyla, sağlık hizmetleri ile psikolojik destek sunuluyor. Moral gezileri düzenleniyor.



Türkiye'yi aydınlatacak



Ulusal birliği güçlendirecek bu projeyle, Karşıyaka'dan Türkiye'yi aydınlatacak bir ışık yaktıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte en çok ihtiyacımız olan şey birlik, beraberlik ve dayanışma. Tüm unsurlarıyla kenetlenmiş bir milleti hiçbir kuvvet yıkamaz, parçalayamaz. Askeri de kadını da çocuğu da daha güçlü olur. Bu proje de vatanı ve milleti için canını ortaya koyan güvenlik güçlerimize duyduğumuz sonsuz minnetin, toplumsal bir ifadesi oldu' dedi.





Milletçe mücadele için



Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Emekli Tuğamiral Turgay Erdağ, 'Yıllardır terör olaylarını üzüntü içinde yaşıyor ve izliyoruz. Güvenlik görevlilerimiz şehit olduktan sonra cenazelerinde üzülmek yerine, bundan önce onlarla el ele olmak zorunda olduğumuzu düşündük ve bu projeyi başlattık. Toplumdan, müthiş bir ilgi görüyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar çok büyük destek veriyor. Karşıyaka halkı bu projeye giderek daha fazla sahip çıkarken, Türkiye'ye de çağrı yapıyoruz. Tüm STK'lar kendi şehirlerinde benzer projeler geliştirebilir. Farklılıklarımızı bir kenara bırakıp el ele verirsek; işte o zaman millet olarak terörle mücadele etmiş oluruz' diye konuştu.