Vatandaş alışverişte tekrar file kullanmak istiyor

Zeynep Kaya-Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren kaldırılması planlanıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yeni yıldan itibaren naylon poşetlerin ücretli olacağını açıkladı. Vatandaş ise eskiden olduğu gibi -Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren kaldırılması planlanıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yeni yıldan itibaren naylon poşetlerin ücretli olacağını açıkladı. Vatandaş ise eskiden olduğu gibi file kullanılması taraftarı.



Esnaf girişimde bulunmalı



Fileler özleniyor

Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren kaldırılması planlanıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yeni yıldan itibaren naylon poşetlerin ancak parayla alınabileceğini söyledi. Müşterileri file ya da bez torba kullanımına yönlendireceklerini söyleyen Altunbilek, 'Geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz' dedi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve naylon poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlara dikkat çeken İzmir'in çevreci avukatlarından Şehrazat Mercan, 'Artan nüfus, konfor ve kentlerin metropolleşmesi atıkların bertarafını güçleştirdi. Katı atık bertarafı için seçilen yerler, maliyet vb sebeplerle kentin en yakınındaki su havzalarına zarar vermeye başladı. Bu sebeple naylon torbayı bırakmak, naylon torbadan uzaklaşılması atığın kaynağından ortadan kaldırılmasına başlangıç olacak. Buna benzer önlemler de alındığı takdirde atık sorunu azalacak. Doğayı ve tarım alanlarını baskılamaktan uzaklaşacağız' dedi.Naylon poşet kullanımının ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018 yılının başında hayata geçirileceğini kaydeden Mercan, insanların da alışkanlıklarından uzak durması gerektiğine değinerek market ve mağaza zincirlerinin de bir an önce naylon poşetlere son vermesi gerektiğini vurguladı. Mercan, 'Esnaf da artık bu yönde girişimlerde bulunmalı, vatandaşları file kullanımına teşvik etmeli. Alışveriş merkezlerinde file kullanımının yaygınlaşması hem çevre hem de ekonomi açısından fayda sağlayacaktır' dedi.Doğada çözülmesi yüzyıllar süren, insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının yasaklanmasını vatandaş da destekliyor. Vatandaşlar, alışveriş merkezi ve marketlerin file vererek kullanımını yaygınlaştırması gerektiğini düşünüyor. Eski zamanlarda naylon poşet yerine filelerin kullanıldığını, filelerin sağlık açısından da faydalı olduğunu düşünen esnaflar ise eskiye duyulan özlemlerin bayramlarla sınırlı olmadığını, file kullanımının özlendirilmesi gerektiğini söyledi.