Vatandaş , araçsız Kemeraltı'ndan memnun

Kemeraltı'nda yayalaştırma çalışmaları esnafı ve vatandaşı memnun ediyor. Uzun yıllar kemeraltında yaşanan trafik sorunu vatandaşıda esnafı da rahatsız ediyordu. Yayalaştırma yönünde yapılan, saat 10.30 ile akşam 17.30 arası 'Kemeraltı'nı araç girişine kapatma' uygulaması sayesinde son buldu

Süleyman Gülen/Burcu Özkan-15 Temmuz'dan itibaren Kemeraltı'nda araçların giriş-çıkış saatlerine kısıtlama getirildi. Araçların gireceği bölgelere bariyerler dikildi. Haber Ekspres Gazetesi olarak yaptığımız sokak röportajında, Bariyerlerin, yayalar ve esnaf için ne derece faydalı olduğunu ölçtük.

Röportaja katılan vatanadaşlar ve esnaflar yapılan bariyerlerin, Kemeraltı'nın yayalaşması ve nefes alması için gerekli olduğunu belirttiler. Bazı vatandaşlar saat 17:30'da kaldırılan bariyerlerin 19:30'a çekilmesini önerdi. Ayrıca uzun yıllar çekilen çilenin son bulmasından da son derece memnun olduklarını belirttiler.

20 yıl gecikmiş bir uygulama

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Yaya Derneği Başkanı Ali Rıza Avcan 2000'lerin başından itibaren böyle bir uygulamaya geçilmesi gerektiğini söyleyerek, Kemeraltı'nın yayalaştırılması ile ilgili UKOME'nin 1998-1999 yıllarından bu yana çeşitli kararları yayınladığını, 2014'te aynı kuruldan Kemeraltı'nın yayalaştırılmasına yönelik kararın çıkmasına rağmen uygulanmadığını söyledi. Avcan, "Arabadan inip yürümeye başlayan bile bizim müstakbel bir üyemiz. Kuruluşumuz ile birlikte Kemeraltı yayalaştırma açısından önem verdiğimiz bir yer. Kemeraltı'nın yayalaştırılması ile ilgili UKOME tarafından alınmış 20 yıl öncesine dayanan kararlar var. UKOME'nin 1998-1999 yılından bu yana Kemeraltı'nın yayalaştırılması ile ilgili kararları var. Bu kararların büyük bir kısmı birtakım nedenlerden dolayı bugüne kadar uygulanamamış. 20 yıldır uygulanması gereken bir karardır. Yapılan yeni bir uygulama değildir. Kemeraltı'nın birçok bölgesi fiilen yaya bölgesidir. Uygulamanın tek farkı Kemeraltı'ndaki belli başlı sokaklara girişlerdeki elektronik bariyerlerin kaldırılıp indirilmesi. Bunun dışında Kemeraltı'nın yayalar için daha iyi hale gelmesine yönelik bir çalışma yok. Örneğin engelliyseniz Kemeraltı'nın içerisinde gidebileceğiniz hiçbir tuvalet yok. Gece ışıklandırma olmadığı için rahatça yürüyemezsiniz. Özellikle görme engelli bireylerin yürümesi için Kemeraltı'nda hassas bir yüzey yok. Zemin tamamiyle görme engelli bireylerin yürümesini engelleyecek biçimde. Kemeraltı akşam 17.30'a kadar taşıtlara kapalı. Bu bizim için yeterli değil, sürenin hiç değilse yaz dönemi için 19.30'a uzatılması gerekiyor. Bu uygulama yapılırken esnafa danışılması gerekiyordu. Bu konu yüzünden esnaf tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiş 180'den fazla şikayet mektubu var. 130 tanesi ise toptancılar tarafından iletilmiş, kendilerine danışılmadığını söylüyorlar" dedi.

'Sürdürülebilir olmalı'

Kemeraltı'nın yayalaştırılması projesinin iyi bir başlangıç olduğunu ancak sürdürülebilir olması gerektiğini belirten Avcan "Evet Kemeraltı'nda bir bölgeyi yayalaştırdık ancak Konak Meydanı ve yakın çevresinde eskiden yaya bölgesi ilan edilmiş yerler, araç işgali altında. Kemeraltı'nın içerisini yayalaştırıyorsunuz ancak daha önce yaya bölgesi olarak ilan ettiğiniz yeri yaya bölgesi olmaktan çıkartıyorsunuz. Bu, sorunları halının altına süpürmektir. Kemeraltı'ndaki yaya bölgelerini Kemeraltı'nın çevresindeki yaya bölgeleri ile ilişkilendirmek gerekiyor, iş sadece Kemeraltı ile bitmiyor. Konak da yaya bölgesi olarak kalmalı. Uygulanan bu proje, yayalaştırma için iyi ve desteklenmesi gereken bir proje. Konuştuğumuz birçok yaya ve esnaf uygulamanın güzel olduğunu söyledi ancak uygulama devam edecek mi diye de endişelerini söylediler. Seçim yaklaştıkça bu uygulama zayıflayacak mı, araçlar girmeye devam edecek mi diye soruyorlar. O yüzden bizim amacımız bu işin sürdürülmesi ve daha da yaygınlaştırılması" dedi.