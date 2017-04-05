Vatandaş, çevreci otobüslere binmek için sabırsızlanıyor

Zeynep Kaya- Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosunu kuran İzmir ESHOT Genel Müdürlüğü, 20 adet "full elektrikli otobüs" üretimini sonuçlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nce açılışı yapılan çevreci, ekonomik, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemli elektrikli otobüsler hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 3 yıl içinde kente 400 elektrikli otobüs kazandırması hedefleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilk olarak belediye filosundaki otobüsleri elektrik enerjisi kullanarak çalıştırma girişiminde bulundu. 20 tam elektrikli otobüs alımıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen açılış törenine İzmir'liler yoğun katılım sağladı. Ekonomik, konforlu, kullanım kolaylığı yönünden de oldukça avantaj sunan ileri düzey teknoloji ESHOT Elektrikli Otobü'e binmek için sabırsızlanan İzmir'liler otobüslerle fotoğraf çekilerek mutluluklarını dile getirdi.
Onur verici
Tüm enerjisini elektrik ile sağlayan, İzmir'in iklim ve arazi şartlarına uyumlu, günde tam yüklü asgari 250 km sürüş mesafesini sahip çevre dostu ESHOT Elektrikli Otobüs hakkında düşüncelerini dile getiren İbrahim Şanlı, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. İzmir'de ilk defa elektrikli otobüs görmek, İzmir adına onur verici. ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Ölçer'in desteğiyle bu hareketin olması bizleri çok mutlu etti. İzmir adına güzel bir başlangıç yaşıyoruz, ilerlemesini diliyoruz. Mazota göre sıfır maliyetle üretilen elektrikli otobüslerin ekonomiye de oldukça katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Binmek için sabırsızlanıyoruz' diye konuştu.
Çevre dostuyuz
Hızlı ve standart dolum yapan, güzergah değişikliğine uyumlu karbon salınımsız ESHOT Elektrikli Otobüsler hakkında görüşlerini ifade eden İbrahim Toksun ise 'ESHOT Genel Müdürümüze bizlere bu desteği sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Şu an için 20 elektrikli otobüs faaliyete geçti, süreç içinde 400'e ulaşacağını temenni ediyoruz. Çok heyecanlıyım, araçlar oldukça konforlu duruyor. Çevreden yanayım ve her zaman çevre dostuyum. Türkiye'de ilk defa İzmir'de seferini sürdürecek elektrikli otobüslerin, üretimi çoğalınca tüm illerimizde de faaliyetini sürdürmesini isteriz. İzmir'imizin daha nice güzel projelere imza atacağını umut ederek emeği geçen herkese tüm İzmir'liler adına teşekkür ediyorum' dedi.