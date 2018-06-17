Vatandaşın ilk tercihi Uzundere

Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı, vatandaşların uğrak yeri oldu

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, vatandaşların akşam oturmalarını ve pikniklerini yaptığı Uzundere Rekreasyon Alanı, oyun gruplarıyla da çocukların gözbebeği.

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan Uzundere Rekreasyon Alanı, yaz akşamlarında vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaz mevsiminin sıcak ve bunaltıcı geçmesi nedeniyle, serin ve ferah bir mekan arayan aileler Uzundere Rekreasyon Alanı'na akın ediyor. Çayını, piknik sepetini yanına alan vatandaşlar Rekreasyon Alanının yeşil çimlerinin tadını çıkarırken, çocuklarda alanda bulunan oyun gruplarıyla oynamanın keyfine vardı.

Vatandaşların akşam piknik ve yürüyüşlerini yaptığı Uzundere Rekreasyon Alanı, sıcak yaz ayları boyunca vatandaşların tercih ettiği mekan olmaya devam edecek.