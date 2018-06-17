Vatandaşın ilk tercihi Uzundere

Karabağlar Belediyesi Uzundere Rekreasyon Alanı, vatandaşların uğrak yeri oldu

Vatandaşın ilk tercihi Uzundere
17 Haziran 2018 Pazar 13:22

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, vatandaşların akşam oturmalarını ve pikniklerini yaptığı Uzundere Rekreasyon Alanı, oyun gruplarıyla da çocukların gözbebeği.

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan Uzundere Rekreasyon Alanı, yaz akşamlarında vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaz mevsiminin sıcak ve bunaltıcı geçmesi nedeniyle, serin ve ferah bir mekan arayan aileler Uzundere Rekreasyon Alanı'na akın ediyor. Çayını, piknik sepetini yanına alan vatandaşlar Rekreasyon Alanının yeşil çimlerinin tadını çıkarırken, çocuklarda alanda bulunan oyun gruplarıyla oynamanın keyfine vardı.

Vatandaşların akşam piknik ve yürüyüşlerini yaptığı Uzundere Rekreasyon Alanı, sıcak yaz ayları boyunca vatandaşların tercih ettiği mekan olmaya devam edecek.

Önceki Haber
Kas hastası Niyazi, şiirle hayata tutundu
Sonraki Haber
Dost Market'te para yerine iyilik geçiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.