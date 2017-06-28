Veda ziyaretinde bunları söyledi: İzmir'de olduğum için beni kıskandılar

İzmir'deki 3 yıllık görev süresini tamamlayan Almanya Başkonsolosu Thomas Gerlach, Başkan Aziz Kocaoğlu’na veda etti. Gerlach, "İzmir'de hayallerimdeki desteğin daha da ötesini gördüm. İstanbul ve Ankara’daki meslektaşlarım bu kentte olduğum için beni hep kıskandı" diye konuştu

Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Thomas Gerlach, kentteki 3 yıllık görev süresini tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na veda ziyaretinde bulunan Alman diplomat, "İzmir'i ve sizleri çok özleyeceğim. Yeni Başkonsolos İzmir’e geldiği için çok şanslı olacak" diye konuştu.



İzmir'de hayallerindeki desteğin daha da ötesini gördüğünü, İstanbul ve Ankara’daki meslektaşlarının İzmir’de olduğu için kendisini kıskandığını söyleyen Başkonsolos Thomas Gerlach, "Benim kentim Köln ile İzmir birbirine benziyor. Bu benzerlik, Köln'ün de İzmir gibi su kenarında bir şehir olmasından kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki Köln’ü İzmir ile kıyaslamak mümkün değil! İzmir çok büyük bir kent; çok uzun yıllara dayanan deniz yolu ticareti var. Almanlar İzmir’i görmeli ve büyülenmeli! Yeni gelen Başkonsolos’a İzmir’i gezdirdim ve o da bu kente aşık oldu” dedi. İzmir'deki tramvay yatırımının çok büyüleyici ve modern bir proje olduğunu söyleyen Alman diplomat, "Gerçekten bu kadar kısa sürede hayata geçmesi, nasıl disiplinli çalıştığınızı gösteriyor. Ben Karşıyaka tramvayına sık sık biniyorum. O kadar sessiz çalışıyor ki, insan gittiğini bile fark etmiyor. İzmir’e tatile geldiğimde Konak tramvayına da bineceğimden şüphem yok” şeklinde konuştu.



İzmir’in bütün şehirlerden farklı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, “İzmir, demokrasiye ve insan haklarına inanan bir şehir. İnsanları açık fikirli ve hoşgörülü. Bu da İzmir’i İzmir yapan en büyük özelliklerden biri” dedi. Başkan Kocaoğlu, Alman Başkonsolos Thomas Gerlach’a bundan sonraki yaşamında da, tıpkı İzmir'de olduğu gibi huzur ve mutluluk diledi.



