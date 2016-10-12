Veliler direndi, okullarını vermedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda tekli eğitim sistemine geçileceğini açıklamasının ardından İzmir Batı Anadolu Çimento Ortaokulu ile İsmet Sezin İlköğretim Okulu değiştirilmek istendi, ancak velilerin tepkileri ve eylemleri kararın durdurulmasını sağladı

Simge Özden-Bornova'da bulunan İsmet Sezin İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tekli eğitime geçileceğini açıklanmasının ardından daha çok öğrenciye sahip İzmir Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'yla değiştirilmek istendi, ancak İsmet Sezin İlköğretim Okulu velileri duruma karşı çıktı. Bir haftadır süren eylem ve görüşmeleri sonunda değişimin olmayacağının açıklanmasının ardından veliler kararı davul zurnayla kutladı. Velilerinden Şerike Sakin, 'Bu olay 2-3 yıldır dile getiriliyor. Karşıdaki ortaokulu bizim binamızla değiştirmek istiyorlardı. Onların derslikleri biraz daha azmış bizim derslik sayımız daha çok. Okul imkanlarımız daha iyi. Velilerimiz kendi sınıflarının ihtiyacı olan her şeyi karşılıyorlar. Karşı tarafta bu yok. Veliler idare destek vermediği için çalışmıyor. Bu nedenle beraber bir çok kez bunu denediler. Geçen sene olay tekrar gündeme gelmişti. Müfettişlerin olumsuz raporuyla durdurulmuştu. Bu sene okulların tam gün eğitime geçmesi konuşulduğunda tekrar karşı tarafa böyle bir imkan sağlandı' dedi.



Burayı bırakmak istemedik



Veli olarak bu durumu kabul etmediklerini belirten Sakin, 'Çünkü burada çocuklarımızın oluşmuş bir düzeni var. Okulu çocuklara özel olarak düzenledik. Parmaklıkları yükselttik. Camlarda korumalıklarımız var, sınıftaki sıralarımız onlara göre. Çocukların rahat edebileceği her imkanı biz veliler olarak sağlamış durumdayız. Bunun için de burayı bırakmak istemedik. Aynı şekilde diğer okulun da iyileştirilmesi taraftarıyız. Onlar kendilerini iyileştirsinler gerekli yardımı alsınlar, ama kendi binalarında yapsınlar. Bina çocuklarımıza çok uygun. Geçen salı gününden beri direnişimiz devam ediyor. Gerekli makamlarla görüştük. Bir çok milletvekilimiz bize yardım etti. Valiye, Kaymakama gittik. Hepsiyle tek tek görüştük ve nihai karara ulaştık. Bu da bizim için sevindirici oldu. İl Milli Eğitim Müdürü'müz şimdilik böyle bir şeyin düşünülmediğini, yazın da bunun için farklı olanaklara bakacaklarını, taşımanın olmayacağını ifade etti. Bundan sonra karşı okulun iyileştirilmesi için çalışmalar olacakmış. Çocuklarımızın huzuru için, alışmış ortamını bozmamak için, öğretmeninden ayrılmasından diye direndik ve bunu başardığımız için mutluyuz' dedi.



Okulun önüne kamp kuracaktık



Bir diger veli Nursen Güney ise son 1 haftadır kararın durdurulması için uğraştıklarını ifade ederek, 'Bu okulda çok emeğimiz var. Hem çocuklarımız da alıştı. Okul için de çok uğraşmıştık. Kararın durdurulması için direnirken gecemiz gündüzümüze karıştı. Biraz daha kararın uygulanacağı belirtilseydi okulun önünde çadır kuracaktık. Cumartesi gecesi de okula gelmiştik. Velilerimizle birlik beraberlik sonucunda bunu başardık. Çok mutluyuz. Cuma günü de şenlik havasında okulda kutlama yapacağız' dedi.

