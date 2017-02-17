Veliler öğretmenler için 700 imza topladı

İzmir'in Balçova İlçesi'ndeki Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nda gelecek yıl eğitim sisteminin tam güne geçileceğini bu nedenle 10 öğretmenin başka okullara gönderileceğini savunan bazı veliler, yaklaşık 700 imza toplayıp okul önünde basın açıklaması yaptı

Balçova İlçesi Korutürk Mahallesi'ndeki Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nda gelecek yıl eğitim sisteminin tam gün olarak yapılmaya başlanacağını belirten veliler bugün saat 12.30'da okul önünde basın açıklaması yaptı. Veliler üzerinde, 'Çocuklar üzülmesin öğretmenler gitmesin', 'Çocuklar geleceğimizdir kıymayın', 'Okuluma dokunma, öğretmenim gitmesin', 'Torunumu ağlatma' ve 'Çocuğuma öğretmenine dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Veliler adına basın açıklamasını ÖV-DER Başkanı Orhan Yüce yaptı. Eğitim sisteminin bir düzene sokulamadığını ileri süren Başkan Yüce, şunları söyledi:



"Bir öğretim yılını bile tamamlamadan çocuklarımız yeni bir uygulama ile karşı karşıya kalıyor. Sınavlar, müfredat, temel eğitim sistemi veya kitaplar değişiyor. Ama hiçbiri veliye öğrenciye sorulmuyor. Bakanlık gelecek yıl eğitim öğretimde tam gün uygulamasına geçileceğini söyledi. Ama bunun alt yapısının uygun olup olmadığını değerlendirmedi. Eğer değerlendirmiş olsa idi, iki sınıftan bir sınıfı, iki öğretmenden bir öğretmeni çıkarma yoluna gitmezdi. Şimdi Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nda yaşanan budur. Gelecek yıl tam gün eğitime geçme kararı verilen okulumuzda sınıflar birleştiriliyor. Öğretmenlerimizden bazıları gönderiliyor. Bakanlık ya da bu uygulamaya karar verenler, ilkokulda çocuğun öğretmen değiştirmesinin eğitim öğretimini ne kadar olumsuz etkilediğini bilmiyorlar mı? Eğitim pedagojisini bilen, ilkokuldaki bir çocuğu öğretmeninden arkadaşından ayırır mı? Elbette böyle bir uygulama yapmaz. Biz öğrenci velileri bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Bunun için imzalar topladık hiçbir veli uygulamayı doğru bulmadı. Biz öğrenci velileri olarak bu uygulamanın durdurulmasını istiyoruz. Okulumuzda tam gün eğitim yapılacaksa, yandaki Balçova İmam Hatip Ortaokulu ilkokula dönüştürülsün. Çünkü okulda beş sınıf 83 öğrenci var, rahatlıkla başka yere taşınabilir. Ya da tam gün eğitime sınıfları ve öğretmenleri birleştirmeden, değiştirmeden kademeli geçilsin."



ÖĞRETMENLER İÇİN 700 İMZA



Velilerden Dilek Nergiz, 800 öğrencisi bulunan okuldaki 10 öğretmenin yerlerinin değiştirilmesinin planlandığını, bunu engellemek için yaklaşık 700 imza topladıklarını belirtti. Nergiz, "Okulumuzda gelecek yıl tam gün eğitime geçiş nedeniyle en az 200 öğrencimiz mağdur olacak. 10 öğretmenin yeri değişecek. 20-25 olan sınıf mevcutları 35-40 kişiye kadar çıkacak eğitimde sorunlar yaşanacak. Tam gün eğitime karşı değiliz ancak çocukları, öğretmenleri ve velileri zor durumda bırakmadan bu düzenlemeye geçilmesini istiyoruz" dedi. Velilerin, salı günü İzmir Valiliği önünde basın açıklaması yaptıktan sonra, topladıkları imzaları dilekçeyle Valilik ve Mille Eğitim Bakanlığı'na gönderecekleri öğrenildi.

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