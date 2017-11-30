Verilen HIV'li kan, hayatını kararttı!

İzmir'de prematüre doğmasının ardından hastanede verilen kanda HIV bulunması nedeniyle AIDS olan Y.O'nun yaşadığı sıkıntılar, olayın üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen sürüyor

Torbalı Devlet Hastanesinde 1996'da prematüre olarak doğan, tedavi için getirildiği İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesinde Türk Kızılayı Kan Merkezinden alınan HIV'li kanın nakledilmesi sonrası AIDS'e yakalanan Y.O, hukuki süreçler ve okulunda yaşadığı sıkıntılarla kamuoyunun gündemine geldi.



Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan manevi tazminat davalarını kazanan, ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yaşam boyu tedavisinin devlet tarafından karşılanmasına karar verdiği Y.O, yaşamını ve sorunlarını AA muhabirine anlattı.



Üniversiteye hazırlanan Y.O, avukatının bürosunda yaptığı açıklamada, kötü günler yaşamaya devam ettiğini, ailesine ve kendisine kimsenin yardımda bulunmadığını, bu durumun canını daha çok acıttığını söyledi.



Kanında taşıdığı HIV'den dolayı yıllarca yalnız kaldığını anlatan Y.O, "İnsanlar tarafından bilindiğim için baskı gördüğüme inanıyorum. Dışarıya da çıkamıyorum, herkes benden kaçıyor, dışlıyorlar. İtilip kakılmaktan bıktım. 'Bu hastalığı kabul ediyorum, hadi arkadaş olalım' diyen hiç olmadı." ifadelerini kullandı.



"Vaktimi bilgisayar başında geçiriyorum"

"Psikolojik sorunlardan dolayı iş göremez raporu verildi"

Türkiye'de AIDS'in bilinmediğini dile getiren Y.O, sosyal medya vasıtasıyla birçok ülkeden arkadaş edindiğini, gün içinde vaktinin büyük kısmını bilgisayarının başında onlarla geçirdiğini kaydetti.Y.O, ocak ayından bu yana Almanya'da yaşayan bir kız arkadaşının olduğunu belirtti.Arkadaşlık teklifinin, AIDS hastası olduğunu bilmesine rağmen bu kişiden geldiğini ifade eden Y.O, onunla henüz yüz yüze görüşmeseler de çok mutlu olduklarını söyledi.Yaşadığı kötü olaylara rağmen hayata bağlılığını hiç kaybetmediğini anlatan Y.O, "Bana yapılanların davayla hesabı verildi ama içimdeki duygu hala körelmedi. Yaşadığım sorunlar üzerinden hırsım büyüdü." dedi.En çok evinin kütüphanesinde mutlu olduğuna işaret eden Y.O, sözlerini şöyle sürdürdü:"Okuyorum, yazıyorum, yabancı dille ilgileniyorum. Bunlar hayat bulduğum şeyler. Yazar olmak istiyorum. İngilizce kitap ve roman okuyunca kendimi çok mutlu hissediyorum. Doğduğum 1996 yılından bu yana yaşadıklarımı 'Benden Öyküler' isimli bir kitapta toplamak istiyorum. AIDS'i anlatmak istiyorum."Tedavisinin Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde devam ettiğini bildiren Y.O, ailesinin maddi zorluk yaşadığını belirtti. Y.O, en büyük isteğinin, asgari ücret alan babasının daha iyi maaşlı bir işte çalışması olduğunu kaydetti.Avukat Mehmet Emin Keleş ise Y.O'nun ailesiyle, olayın yaşandığı yıldan beri hukuk mücadelesi verdiklerini söyledi.Daha önce açtıkları davaların tamamının manevi tazminatla ilgili olduğunu dile getiren Keleş, şu ifadeleri kullandı:"Y.O, 21 yıldır psikolojik travmalar yaşıyor. Son olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı yüzde 50 iş göremez raporu verdi. Buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde Türk Kızılayı Derneğine tazminat davası açacağız. Amacımız onun yaşam boyu alacağı parayla geçimini idame ettirmesi."