Vezirsuyu Kemeri'nin ışıklarını yine çaldılar

İzmir'de kent dokusunun önemli figürleri arasında yer alan Yeşildere Vezirsuyu Kemerleri'nin aydınlatma sistemi, son 1,5 ay içinde ikinci kez hırsızların gazabına uğradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye estetik bir görünüm kazandırmak ve kemerleri gece de görünür kılmak için döşenen elektrik tesisatı ve armatürler çalınınca, Vezirsuyu Kemerleri yeniden karanlığa gömüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin ana ulaşım arterleri arasında yer alan Yeşildere Caddesi'ndeki Vezirsuyu Kemerleri'ni renkli led ışıklarla aydınlatarak bölgedeki tarihi dokuyu ortaya çıkarma çabaları hırsızlara takıldı. 1,5 ay önce ilk kez kurulan ve büyük beğeni toplayan aydınlatma sisteminin ömrü uzun olmadı. Her türlü engeli aşıp, tehlikeyi göze alarak kemerlerin üzerine çıkan hırsızlar, hem armatürleri çaldı, hem de elektrik tesisatını.. Bu ilk hırsızlık olayının ardından sistem daha korunaklı bir hale getirilerek yeniden kuruldu. Armatürler ve kablolar demir kafesler içine alındı. Ancak aradan 10 gün geçmeden yeniden ortaya çıkan hırsızlar, demir kafesleri de parçaladıktan sonra sökebildikleri parçaları alarak, sökemediklerine ise zarar vererek tarihi kemerleri bir kez daha karan lıkta bıraktı.



Kentin en önemli noktalarından birinin, güvenlik güçlerinin de izine ulaşamadığı hırsızlar yüzünden karanlığa gömülmesini istemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdi yeni bir formül arayışı içinde.

