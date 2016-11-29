Vinç devrildi, okulu delerek içeri girdi

Okulun çatısını delerek içeri giren ve sınıflara ulaşan vinç binaya büyük zarar verdi. Yağmur suları da okulun içine girdi. Okulu bu nedenle su bastı. Olayın gece okul boşken meydana gelmesi olası can kaybı ve yaralanmayı engellerken, sabah okula gelen öğrenciler sınıflara giremedi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.
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