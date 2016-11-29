Vinç devrildi, okulu delerek içeri girdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi'nde Mavişehir Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nin üzerine, bitişik arsadaki inşaatın büyük vinci devrildi

Vinç devrildi, okulu delerek içeri girdi

Okulun çatısını delerek içeri giren ve sınıflara ulaşan vinç binaya büyük zarar verdi. Yağmur suları da okulun içine girdi. Okulu bu nedenle su bastı. Olayın gece okul boşken meydana gelmesi olası can kaybı ve yaralanmayı engellerken, sabah okula gelen öğrenciler sınıflara giremedi. Okul bir günlüğüne tatil edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #okul vinç
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