Vodafone'dan çocuklara kodlama eğitimi

GSM operatörü Vodafone 'Yarını Kodlayanlar' projesinin ikinci dönemini İzmir'den başlattı. Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuğu hedeflediklerini, İzmir'in öncülüğünde Ege Bölgesi'nde toplamda 2 bin çocuğa ulaşacaklarını söyledi

Vodafone’un Türkiye’nin dijitalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar Projesi'nin yeni dönemde İzmir'de gerçekleştireceği eğitimler bugün başladı. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen projenin ilk döneminde İzmir’de 7-14 yaş arası 200’e yakın çocuk kodlama eğitimi aldı. Ayrıca eğitim alanların arasından 100 çocuk da hackathon etkinliklerine katılarak robotları kodladı. Projenin yeni döneminde ise İzmir’de bir yılda 7-14 yaş arası 750 çocuğun daha kodlama eğitimi alması hedefleniyor. Proje tanıtımı için Swissotel'de düzenlenen toplantıya katılan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan projenin detaylarını anlattı. Ekonomik ve sosyal alanlarda sahip olduğu potansiyel ile İzmir’in Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Deegan, şöyle dedi:“İzmir’e yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Son 5 yıl içinde İzmir’e yaptığımız toplam yatırım 210 milyon lirayı geçti. Türkiye'de yaptığımız Dijitalleşme Endeksi Skoru'nda İzmir yüzde 50 olarak ölçüldü. Amacımız bu skoru daha da yukarı taşımak. Türkiye’nin dijitalleşmesi için önce ülkenin geleceği olan çocukların dijitalleşmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, 30 ilde 135 eğitmenle 10 bin çocuk hedefiyle yeni dönemini başlattığımız Yarını Kodlayanlar projesi sayesinde çocuklarımızın yeni teknolojilere erişimini artırmayı ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde İzmir’in öncülüğünde Ege Bölgesi’nde toplamda 2 bin çocuğa ulaşmayı amaçlıyoruz. İzmirli çocuklarımızın proje kapsamında alacakları eğitim ile ülkemizin bilgi toplumuna dönüşme yolunda öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz."Global eğitim yaklaşımının önemli parçası olan kodlamanın Türkiye’de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi için atılan tüm adımları değerli bulduklarını belirten Deegan, "Şu ana kadar İzmir'de 200 çocuğa eğitim verdik. Çocuklarımız çok heyecanlı ve enerji dolu. Dijitalleşme sürecine yürekten bağlıyız. İnternet kullanımı açısından en öncü ülkelerden biri Türkiye. İzmir de öncü role sahip. Türkiye ve İzmir'de her geçen gün daha fazla kişiye projelerimizi anlattıkça Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümü ve dijitalleşmesini hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.Yarını Kodlayanlar Projesi'nde verilen eğitimlerde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology’nin çocuklara yönelik geliştirdiği “Scratch" programı kullanılıyor. Yeni dönemde yaşları 10-14 arasında değişen öğrencilere Arduino eğitimleri de verilecek. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma olanağı veriyor. Ayrıca, eğitimlerin ardından birer günlük hackathon’lar düzenlenmeye devam edilerek, çocuklara takımlar halinde aynı ortamda belli bir sürede inovatif fikirlerini kodlara dökme imkânı sunulacak. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar robot kodlama ve elektronik devreleri deneyimleme şansı buluyor. Arduino eğitimlerinin ardından düzenlenecek ulusal kampta başarılı olan öğrenciler ise yurtdışına götürülerek kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.