Vücut geliştirme antrenörünün inanılmaz ölümü!

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, kendisini ait spor salonunda kondisyon bisikletinden düşen vücut geliştirme antrenörü 48 yaşındaki Ertan Çaplık, beyin kanamasından yaşamını yitirdi

Vücut geliştirme antrenörünün inanılmaz ölümü!

Eşinden bir süre önce boşandığı belirtilen 2 çocuk babası vücut geliştirme antrenörü Ertan Çaplık, dün saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde kendisine ait salonda kondisyon bisikletinde spor yaparken dengesini kaybedip düştü. Başını sert zemine çarpan Çaplık, bir araca bindirilerek Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çaplık, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çaplık'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çaplık'ın, ilk bulgulara göre beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

MHP Aliağa İlçe Teşkilatı'nda bir dönem yönetim kurulu üyeliği de yapan Ertan Çaplık, vücut geliştirme sporunda uluslararası alanda başarılar elde edip, madalya da almıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #spor #ölüm
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