Wikipedia'nin engellenmesi, iletişim özgürlüğüne ket vurmadır

BTK tarafından Türkiye genelinde erişime kapatılan Wikipedia'nin tekrar erişime açılması için Wikipedia'nin Türkiye'de temsilcilik açması, uluslararası hukuka uyması, Türkiye'yi karartma operasyonlarına katılmaması, mahkeme kararlarını dikkate alması gibi 4 talepte bulunuldu. Wikipedia'nin kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan, "Genel bir güvenlik gerekçesi öne sürüldü. Bunu genel olarak, soyut olarak ele almanın iyi bir karar olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu engel, iletişim özgürlüğüne ket vurmadır. Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Siyasi Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bizim anayasamıza göre bilgiye erişimin engellenmesinin bu şekilde genel olarak yapılmaması gerekiyor. Somut olaya göre kısmi engellemeler olabilir, o da delillerinin ve kapatma gerekçesinin ortaya konulması suretiyle. Sadece güvenlik gerekçesiyle bilgiye erişimi engelleyerek Wikipedia gibi önemli bir bilgiye genel engelleme konulmasının iletişim özgürlüğünü sekteye uğratacağını düşünüyorum" dedi.
'Wikipedia'nin engellenmesine yönelik çalışma başlattık'
Demokratik bir sistemde kamu gücünü elinde bulunduranların yetkilerini hukuki sınırlar içerisinde kullanıp kullanmadıklarının idari ve yargısal denetimi olması gerektiğine değinen Özcan, "Kapattım demekle olmaz bu engellemeler. Bu tür eylemlerin yargısal denetime tabi tutulması gerekir. Wikipedia'nin kapatılmasına dair yargı yolu konunun muhatapları tarafından gözetilecektir. Bu tür engeller, halkın bilgi alma özgürlüğünü kısıtlıyor, doğru ve güvenilir bilgi alma hakkını ortadan kaldırıyor. İnsanlar bu şekilde doğru bilgiye ulaşamayınca kulaktan duyma bilgilerle birçok tehlikeye yön verebilir. Bu sefer bu 'Kim ne dedi'ye gider. Anayasanın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün kullanımında söz, yazı, resim veya başka yollar gibi başvurulabilecek araçlardan bahsediliyor ve her türlü ifade aracının anayasal koruma altında olduğu gösteriliyor. Bu da yargıtay kararlarında içtihat olarak uygulanıyor. Dolayısıyla ifade özgürlüğünün, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da bir şekilde emsal kararlar yer alıyor. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 97 ve 86 yılında emsal kararları var bu konuda.
Komisyon çalışmaya başladı
Avukat Aydın Özcan, Türkiye'yi terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan içeriklerden dolayı kapanan Wikipedia'yle ilgili sözlerine şöyle devam etti:
Bu tür yasaklamaları genele yaymanın hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Sırf iletişimi engellemek adına bu tür engeller yapılıyorsa doğru bir yaklaşım olmadığını belirtirim. İzmir Barosu'nda bu konuyla ilgilenen komisyonumuz var, Wikipedia'ye erişimin engellenmesini araştırmaları amacıyla gerekli talimatları verdim, yetkilendirdim. Çalışmalar bitince kamuoyunu aydınlatacağız.