12 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi katı atık bölümünde çalışan İlterşah Erdoğdu (35) 4 ay önce DİSK iş yeri temsilcisi olduğu için işten çıkarıldığını ancak gerekçe olarak mazeretsiz olarak iki gün işyerine gelmemesinin gösterildiğini söyledi

Süleyman Gülen- İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde ölüm orucuna başlayan Erdoğdu, Ölesiye kadar bu ölüm orucunu devam ettirmekte kararlı olduğunu "Ya iş ya ölüm" diyerek ifade etti. 20 gündür açlık grevinde olan Erdoğdu, eylemini ölüm orucuna dönüştürdü. Ölüm orucunun 7. gününde olan Erdoğdu işini geri istediğini belirtti.

'İşçiyi savundum, bedelini ödüyorum'

Sendika iş yeri temsilcisi olarak işçinin hakkını savunduğunu ve bu yüzden işten çıkarıldığını söyleyen Erdoğdu "4 ay önce haksız yere işten atıldım. DİSK 2 nolu şubenin iş yeri temsilcisiydim. İşçiyi savundum şu an bedelini ödüyorum. İşimi geri istiyorum. Sosyal demokrat bir belediyenin bu yanlıştan bir an önce geri dönmesini istiyorum. Beni daha fazla mağdur etmelerini istemiyorum. Çünkü bu benim için de onlar için de çok kötü bir son olur. Kendimi feda edeceğim. Ölüm orucunu sonuna kadar götüreceğim. 12 yıl emek vermiş birisini 2 gün mazeret göstermedi gerekçesiyle işten çıkarmak sosyal demokrat bir belediyeye yakışmaz. Sendikanın iş yeri temsilciliğini yaparken iş verenle kıran kırana bir mücadele içerisindeyim. Sürekli işverenin üzerine gidiyorum. O zaman işten çıkarılmıyorum da 2 günlük mazeret bahane edilerek işten çıkarılıyorum. Yetkililerden bir açıklama gelmedi. 20 günlük orucumu ölüm orucuna dönüştürdüm, artık geri dönüş yok. Bugün ölüm orucumun 5. günü, hala bir ses soluk yok. Ölene kadar buradayım. Cevap vermezlerse ben burada öleceğim. Ya iş ya ölüm. Beni 100 bin lira borç içerisinde bırakarak, babamın kalp krizi geçirmesine neden olarak beni zaten öldürdüler. Ben ölüm orucunda ölmeyeceğim, aslında bunlar beni 4 ay önce öldürdüler. Babama da bana da yaşattıklarını telafi etsinler, bir an önce bu yanlıştan dönsünler." diye konuştu.