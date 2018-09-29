Yaban domuzları İzmir'de kent merkezine indi

Gaziemir ve Narlıdere ilçesinde yaban domuzu alarmı verildi. Ormanda yiyecek bulamayan domuzlar, akşam saatlerinde bu iki ilçeye iniyor. İlçe sakinleri ise "Artık biz de alıştık. Balkondan dışarı bakarken her an sokak köpeği gibi karşımıza çıkıyorlar. " diyor

İzmir'in ilçeleri Gaziemir ve Narlıdere'yi mesken tutan yaban domuzları, sık sık şehir merkezine inmeye başladı.

Her gün akşam vakitlerinde şehir merkezine inen domuzlar sürüler halinde yiyecek bulmak için sokaklara ve parklara kadar geliyor. Semt sakinleri sürüler halinde gezen domuzları cep telefonları ile görüntüledi. Gece gündüz demeden sokak ve parklara inen domuzlar semt sakinlerini tedirgin etti.

Gaziemir ilçesinde Evka-7 mahallesinde ikamet eden Levent Balta isimli vatandaş “Gaziemir Fuar Alanı'nın arkasındaki ormanlık alandan oturduğumuz bölgeye akşamları geliyorlar her gün aynı saatlerde evimizin önündeki sokaklarda parklarda sürüler halinde geziyorlar. Domuzlara köpekler de eşlik ediyor. Artık semt sakinleri de alıştı, otomobillerine ve evlerine giderken tedbir amaçlı sopalar alıyorlar. ” dedi.

Narlıdere ilçesinde ikamete eden Mehmet Yücesoy ise “Narlıdere Narbel mahallesi taraflarında gece gündüz domuzlar çıkabiliyor. Artık biz de alıştık. Balkondan dışarı bakarken her an sokak köpeği gibi karşımıza çıkıyorlar. Şu ana kadar insanlara zarar verme gibi bir durum olmadı ama tedbirli olmakta faryda var” dedi. (Sözcü)