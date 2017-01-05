Yabancı yatırımcı fuara bile gelmiyor

Simge Özden-İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle yabancı yatırımcıların fuara ilgi göstermediğini belirtti. Özkoparan, 'Yaşanan terör olayları, patlamalar nedeniyle yabancı yatırımcıların ve ziyaretçilerin katılımı yok denecek kadar az. Fuara çok az bir zaman kalmasına rağmen yatırımcılar mobilya fuarına bile gelmek istemiyorlar' dedi.
İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, yeni yılla beraber mobilyacıları daha zorlu sürecin beklediğini kaydetti. Özkoparan 2017'nin 2016'dan daha kötü geçeceğini belirterek şunları söyledi: Geçen seneden beri yaşadığımız olayları hepimiz biliyoruz. Hala da içindeyiz. Bunların neticesinde dolardaki çalkalanmalarla beraber bir şeyler değişiyor. Doların etkisini hepimiz gördük. 2017'de bunlar bitecek mi? Hayır. Daha yılın ilk gününde terör yine yüzünü gösterdi. Böyle olunca Türkiye'ye ne yatırımcı ne de yabancı gezmeye dahi gelmiyor. Gelmeyince de mobilyacıların bu durumu maalesef devam edecek. 2017, 2016'dan daha kötü geçecek diyebilirim. Maalesef kulağımıza gelen bilgilere göre bu ay içerisinde İstanbul'da gerçekleşecek bir mobilya fuarımız var. Mobilya fuarına bile yurtdışından ne katılımcı var ne de ziyaretçi. Şimdiye kadar rezervasyonların yapılmış olması lazım ancak şu anda bir hareketlilik söz konusu değil. Bu da önümüzdeki dönemde yaşacağımız sıkıntıların habercisi demektir. Gidişat hiç iyi değil. Öz sermayesinden çalışabilenler biraz ayakta durur ama öz sermayeden çalışmayanlar için çok daha kötü bir yıl geçer diye düşünüyorum' dedi.
Yangının etkileri hala devam ediyor
Sünger hammaddesi üreticilerinden Bayer'in üretimi aralık ayına kadar durdurması ve Alman devi BASF'ta çıkan yangın sünger hammaddesi olan TDI ürününün piyasaya arzında sıkıntılar ortaya çıkarmıştı. Özkoparan, Almanya'daki sünger fabrikasında çıkan yangın sonrası Türkiye'de yaşanan sıkıntının hala devam ettiğini belirtti. Özkoparan sözlerine şöyle devam etti: Fabrika henüz üretime geçmedi. Sıkıntı hala devam ediyor. Fiyatlara yüzde 45 civarında bir zam geldi ve orada kaldı. Bu da mobilyanın sünger kullanan tarafına yani koltuk, sandalye vb. yansıdı. Bu durumu tüketici mi sineye çekecek üretici mi? Herhangi bir düzelme yok. Mobilya fiyatlarına da bu yansıdı, hala da devam ediyor' dedi.
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