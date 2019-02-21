Yağmur suyu ayrıştı arıtma % 21 rahatladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yağmur suyu yatırımları sayesinde, Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olan Çiğli'de arıtılan su miktarı yüzde 21 azaldı.

Ayça Yeriş - TÜİK verilerine göre arıtma sayısı ve arıttığı su miktarı ile 'Türkiye'nin lider kenti' olan İzmir'in yerel yönetimi, alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Kent merkezinde yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgeler başta olmak üzere yağmur suyu hatları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, hem yağışlarda yaşanan taşkınların önüne geçiyor hem de arıtma tesislerinin yükünü azaltıyor.

2000 yılında devreye alınan Büyük Kanal Projesi'nde, tıpkı diğer kentlerde olduğu gibi birleşik sistem tercih edilirken, İZSU Genel Müdürlüğü, artan nüfusun yükümünü taşımakta zorlanan atık suları yağmur suyu hatlarından ayırmak için 2004 – 2018 yılları arasında 'ikinci hat' çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede 261 milyon liralık yatırım yapılarak 506 kilometrelik yağmur suyu hattı oluşturuldu ve hattaki yük azaltıldı. Bornova, Çiğli Harmandalı ile Menemen'de 66 milyon liralık yatırımla 30 kilometre uzunluğu nda yağmur suyu hattının döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirten İZSU yetkilileri, 2019'da 100 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı için ihaleye çıkacaklarını da açıkladı.

21 milyon TL'lik tasarruf

Sadece son dört yıl içinde (2015 – 2018) tüm ilçelerde yağmur suyu altyapısı inşaatı için 175 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirerek 286 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşediklerini kaydeden İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şunları söyledi: "Bu yatırımlarla birlikte İzmir metropolünün evsel atığının yüzde 70'ini arıtan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan su miktarı giderek düştü. Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olan ve İzmir metropolünün yüzde 70'nin evsel atık suyunu arıtan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2015 yılında 244,3, 2016 yılında 230,5, 2017 yılında 198,8 ve 2018 yılında 192,3 milyon metreküp atık su arıtıldı. 2015 yılıyla kıyaslandığında, 2018 yılında arıtılan atık su yüzde 21 oranında düştü; düşüş miktarı 52 milyon metreküp oldu. İZSU arıtma maliyetlerinde de 2015 yılına göre yaklaşık 21 milyon lira tasarruf etti".

İkinci hat sistemi rahatlatıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin taşkın riski taşıyan bölgelerinde yoğunlaştırılan ikinci hat çalışmalarıyla, alçakta kalan cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularının kısa sürede denize veya derelere ulaştırılmasını sağlıyor. İkinci hat çalışmaları, mahalle ve sokak bazında olduğu gibi geniş kapsamlı da yapılıyor. Böylece ana hattaki yük hafifletilerek aşırı yağışlardaki tıkanıklık ve su baskınlarının önüne geçiliyor. Geniş kapsamlı ilk uygulamanın yapıldığı Şirinyer bölgesinin ardından Çamdibi ve Altındağ'ı kapsayan 540 hektarlık alanda 21 milyon liralık yatırımla 'dev ayrıştırma' projesi gerçekleştirildi ve hat 2015 yılında devreye alındı. 30.8 milyon liralık yatırımla da Gültepe'deki yolların 2 metre altında yeniden dere yatağı oluşturuldu ve bu hatla yağmur sularının Meles'e ulaşması sağlandı.