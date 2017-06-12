Yalı Mahallesi yenilendi

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek merkezlerinden biri olan Yalı Mahallesi 6418 sokak ve çevresini yeniledi. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan çalışmalarla altyapısından çöp konteynerlerine kadar tamamen elden geçirilen bölge, daha estetik ve modern görünüme kavuştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından, Yalı Mahallesi'ndeki pazar yerinin de bulunduğu 6418 sokak ve çevresinde hayata geçirilen alt ve üst yapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Elektrik, telefon ve internet hatları yer altına alınarak, görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Eski elektrik direkleri söküldü.

Yeni ve yeşil

Bölgedeki yol ve kaldırımlar imar planlarına uygun olarak genişletildi. Yağmur suyu hatları yenilendi. Parke taşı döşeme çalışmaları bitirildi, yol kenarlarında fidan dikimi gerçekleştirildi. Hızla devam eden çalışmalar; Cahar Dudayev Bulvarı ile 6418 sokağın kesiştiği noktada yapılan refüj, yeşil alan ve otopark düzenlemesi ile sona erdi. Buradaki çöp konteynerleri yer altına alındı. Yer altı konteynerine uygun olmayan diğer noktalara yeni yer üstü konteynerleri konuldu. Tüm aydınlatmalar da yenilendi.

Yenileme çalışmaları kapsamında pazar yeri de elden geçirildi. Alanda bakım ve onarım yapılırken, pazar yerinin altındaki atıl alan otopark olarak düzenlendi. 1500 metrekarelik alanda oluşturulan otopark, kameralı güvenlik sisteminin de kurulmasıyla –ücretsiz olarak- hizmete açıldı. Çalışmalar, hem vatandaşların hem de pazar esnafının yüzünü güldürdü.

Tepkiler olumlu

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, '6418 sokak, Yalı Mahallesi'nde onlarca esnafı barındıran ve güler yüzlü, aydınlık insanlarıyla Karşıyaka'ya umut saçan bir merkez konumunda. Halkın da öneri ve taleplerini alarak, bu bölgeyi modernize ettik, alt ve üst yapı eksiklerini giderdik. Vatandaşlardan aldığımız olumlu tepkiler de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Sokağımızı daha güzel, estetik ve modern yüzüyle halkımızın kullanımına sunuyoruz' dedi.