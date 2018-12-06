Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu!

İzmir Konak'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki Pervin Selçuk, evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu!
06 Aralık 2018 Perşembe 08:58

56 yaşındaki Pervin Selçuk, İzmir Konak'taki evinde ölü bulundu. Olay dün saat 23.00 civarında ortaya çıktı. Yalnız yaşayan Selçuk'a ulaşamayan yakınları durumdan şüphelendi ve Selçuk'un evine gitti.

Defalarca kapıyı çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kapının çilingir ile açılmasıyla içeriye girdiklerinde Selçuk'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Pervin Selçuk'un hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Pervin Selçuk'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #ölüm
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