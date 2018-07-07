Yanan kamyonet hareket edip eve çarptı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeyken yangın çıkan kamyonet, kendiliğinden hareket edip bir evin duvarını yıktı. Evdeki Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç yaralanırken, kamyonetin bir süre önce çalınıp, terk edildiği belirlendi

Yanan kamyonet hareket edip eve çarptı
07 Temmuz 2018 Cumartesi 16:44

Poligon semti 123/5 Sokak üzerindeki, park halinde bulunan bir kamyonette yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet, kendiliğinden hareket edip, Mehmet Genç'in evinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, yaralandı. Hastaneye kaldırılan, duvarın yıkılmasına bağlı travma ve yanık yaraları bulunan Genç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kamyonet yangın
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