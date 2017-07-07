Yanan orman, yeniden hayat bulacak

Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes'te başlayan yangın, 1000 hektarlık alanın kül olmasına neden olmuştu. Bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmaları başladı

İzmir Menderes'te geçtiğimiz cumartesi günü orman yangını başladı. Rüzgarın etkisi ile önlenemeyen alevler, geniş bir alanı yok etmişti. Günlerce devam eden yangın toplamda 1000 hektarlık ormanın zarar görmesine neden oldu.





Alınan bilgiye göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile bölgede çalışma yapmaya başladı. Temizlik çalışmasına başlayan ekipler bölgeyi ağaçlandırmak için uygun koşula getiriyor.