Yanan ormanlar yeniden yeşerecek!

Ege Bölgesi'nde bu yaz yangın nedeniyle zarar gören yaklaşık 2 bin 500 hektar ormanlık alan, başlatılan fidan dikim çalışmalarıyla bahara kadar yeşerecek

Alınan bilgiye göre, bu yaz İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta çıkan yüzden fazla orman yangınında zarar gören yaklaşık 2 bin 250 hektar alanda yaklaşık 3 aydır devam eden temizlik ve diğer rutin işlemlerin ardından, dikim aşamasına geçildi.



Alevler nedeniyle kararmış ormanlık alanların yeniden eski yeşil görüntüsüne kavuşması için bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor.



Zarar gören ormanlık alanda ilk olarak "amenajman" adı verilen düzenleme yapıldı. Bu işlemde kesilmesi gereken ağaçlar, doğal denge göz önüne alınarak planlandı.



Kadastro ekipleri de saha ölçümleri ile ağaçlandırma planlamalarına destek verdi. Orman işçileri ve dozerler örtü temizliği yaparak alanları fidanlar için hazırladı.



Beklenen yağmur ve dikim sezonunun başlamasıyla toprak fidanlarla buluşmaya başladı.



4 milyon fidan