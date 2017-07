Yangın yönetmeliği değişikliğine tepki: Acilen geri dönülmeli!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, 'Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'te yapılan değişiklik nedeniyle 2007 yılı öncesi ruhsat başvurusu yapan ve tamamlanmış pek çok binanın, yürürlükten kaldırılan 2002 tarihli eski yönetmelik kapsamına alınmasını eleştirdi. Ulutaş, "Bu değişiklik Adana Aladağ'daki yurda benzer standartlara sahip olan binalarda öğrenci barındırılmasına devam edilmesine yol açar. Yurt sahiplerinin talepleri doğrultusundan gerçekleştirilen ve can güvenliği önlemleri açısından risk yaratan değişikliklerden acilen geri dönülmelidir" dedi

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan ve 29 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, 19 Aralık 2007 tarihinden önce ruhsat başvurusu yapan bina, tesis ve işletmeler için yönetmeliği uygulama zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını söyledi. Bu binaların o tarihten önce tamamlamış binalar gibi, 'mevcut yapı' olarak kabul edileceğine dikkat çeken Ulutaş, şöyle dedi:



"Tek maddelik değişiklikle halihazırda yapımı tamamlanmış birçok bina 2007 yılında yürütürlükten kaldırılan 2002 tarihli eski yönetmelik kapsamına alınarak, yeni yönetmelik kapsamındaki birçok kural devre dışı bırakıldı. 15 yıl önce yayımlanmış ve yeni teknolojilere yer verilmeyen eski mevzuatın, günümüzde geçerli sayılması bilime ve tekniğe aykırıdır. Mevcut yönetmeliğin eksiklikleri giderilmesi gerekirken, eski mevzuatın geçerli sayılmasının akla yatkın bir izahı yoktur" diye konuştu.



OKUL,YURT VE KONAKLAMA TESİSLERİ



Mahir Ulutaş, Yönetmelikte yapılan değişikliğin 2007 öncesinde ruhsat başvurusu yapılan okul, yurt, konaklama tesisi gibi binalarda can güvenliği önlemlerinin yeterli ölçüde alınmamasına neden olacağını söyledi. Ulutaş, şöyle dedi:



"Üstelik eksikliklerinin, itfaiye gibi kurumlar tarafından yapılacak denetimlerle giderilmesine de engel teşkil edecektir. Oda olarak, Adana Aladağ'daki öğrenci yurdunda yaşanana benzer toplu katliamlara yol açan önlemleri 'kaynak israfı' olarak gören bu anlayışın terk edilmesi için yıllardır mücadele ediyoruz. Geçmişte mevzuat eksikleri nedeniyle yeterli önlemler alınmadan tamamlanmış binalarda ek önemler alınması zorunlu tutulması gerekirken, bu değişiklik önlem almadıkları için ölüme sebebiyet verenleri 'koruyucu' niteliktedir."





ŞARTLARI KARŞILAYAMAYAN ÖZEL YURTLAR



Öğrenci yurdu, okul gibi çocuklara hizmet eden tesislere ilişkin duyulan can güvenliği korkusunun bu değişiklikle arttığını öne süren Ulutaş, değişikliğin yayımlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 7 Temmuz 2017 tarihinde öğrenci yurtları için Bakanlığın Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'sinde yer alan kimi zorunlulukların, 30 Ağustos 2017 tarihine kadar ruhsat alacaklar olanlar dahil olmak üzere mevcut yurtlar için 1 Ağustos 2019'a kadar kaldırıldığını söyledi. Ulutaş, şöyle konuştu:



"Valiliklere ilgili kurum ve kuruluşlar ve işyerlerine iletilmek üzere bakan oluruyla gönderilen yazıda, öğrenci barınma hizmeti veren özel yurtların bina standartlarını sağlama konusunda zorluklarla karşılaştığı ve geçiş süresi talep ettikleri ifade edilmektedir. Kaldırılan zorunluluklar; tavan yüksekliğinden koridor genişliğine, su deposu büyüklüğünden kütüphane genişliğine, revir ve güvenlik odası bulundurulmasına kadar uzanmaktadır. Bazı zorunlulukları kaldırılan yönergede, Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerine de atıfta bulunulmaktadır. Yangın Yönetmeliği'ndeki tek maddelik değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kimi zorunlulukları kaldırmasının paralel gerçekleştirildiği ve şartları karşılamayan özel yurtların faaliyetlerini sürdürmesine olanak vermeyi hedeflediği anlaşılmaktadır."





YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKİNDEN DÖNÜLMESİ ÇAĞRISI



Ulutaş, getirilen muafiyetler ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle sağlanan kolaylıkların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi. Mahir Ulutaş, şöyle devam etti:



"Değişlikler bir arada düşünüldüğünde; 29 Haziran 2007 tarihinden önce ruhsat başvurusu yapmış yurtlar için güncel yangın yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergeyle belirlediği standartların uygulanmayacağı söylenebilir. Özellikle yangın yönetmeliğindeki değişiklik Adana Aladağ'daki yurda benzer standartlara sahip olan binalarda öğrenci barındırılmasına devam edilmesine yol açar. Yurt sahiplerinin talepleri doğrultusundan gerçekleştirilen ve can güvenliği önlemleri açısından risk yaratan değişikliklerden acilen geri dönülmelidir. Yurttaşları, kimi cemaat ve derneklerin işlettikleri başta olmak üzere tüm öğrenci yurtları için uyarıyoruz. Bu binalara ilişkin kamusal denetim zayıflatılmıştır, başta yangın güvenliğine olmak riskleri bizzat kendiniz analiz etmeden, soruşturmadan, uzmanlara danışmadan çocuklarınızın kayıtları gerçekleştirmeyin."