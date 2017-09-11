Yangını söndürmek için kovalarla su taşıdılar ama...

Yangın, dün gündüz saatlerinde Bademli Mahallesi Killik Koyu Mevkii'nde çıktı. İddialara göre, aracının aynalarının kırılmasına sinirlenen bir kişi tarafından çıkarılan yangına ilk olarak o sırada denize giren vatandaşlar hortumlarla ve kovalarla müdahale etti. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Söndürme çalışmalarına destek veren yaşlı bir vatandaş kolundan yaralanırken, bir evin de zarar gördüğü belirtildi. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 30 dönümlük zeytinlik alan alevlerden etkilendi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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