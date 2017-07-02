Yapay kalpten kurtuldu hastalara umut olacak

Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve ismi açıklanmayan bir hastanın ailesi, organ bağışına karar verdi. Bağışlanan kalp, nakil bekleyen Meşe'ye ikinci hayatının kapılarını açtı. Meşe, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geçirdiği 5 saatlik başarılı operasyonla, yıllardır beklediği kalbine kavuştu.

Öncesinde kalp fonksiyonlarının zayıflaması nedeniyle yürüyemediği için hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren genç kız, hastane odasında, annesi Nilüfer Meşe'nin de desteğiyle ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı. Burçin Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor dönemler yaşadığını, ümidini yitirmeye başladığı bir zamanda gelen mutlu haberle hayata tutunduğunu söyledi.

Annesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Meşe, "Benden çok annemin başarısı, o olmasa bu kadar yaşayamazdım. Hep iyi olmam için uğraştı. Bu süreçte moral çok önemli." diye konuştu.

Kalp nakli bekleyenlerin halinden en iyi kendisinin anladığını belirten Meşe, "Hedefim bir an önce sağlığıma kavuşup kalp nakil hemşiresi olarak çalışmak. Kendim gibi hastalara umut taşımayı hedefliyorum. Bu çok zorlu bir süreç. Yeri geldi çok mutsuz oldum ve ağladım. Ama şimdi çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşmasının ardından organ bağışı konusunda duyarlılığı artırmak için de çalışmalar yapacağını kaydeden Meşe, bağış olmadığı için bir süre önce kapanan Kalbim Olur musun Derneğinin yeniden faaliyetlerine başlaması için çalışacağını bildirdi.

Bağışladıkları kalple kendisini hayata bağlayan aileyi bularak ziyaret etmek istediğini dile getiren Meşe, "Kalp nakliyle o gün yeniden doğmuş oldum. Artık kalbim 19 yaşında değil, daha bir yaşına bile girmedi. Biz uygun kalp bulunduğu için ameliyattan çıkınca sevinirken, o aile ise üzülüyordu. Cenaze işleriyle uğraşıyorlardı. Onlarla tanışıp onların da kızı olmak istiyorum." diye konuştu.

"Manevi anneleri olacağım"

Anne Nilüfer Meşe (40) ise kızının sağlığına kavuşması için yıllardır mücadele verdiğini, şimdi en çok kendisinin mutlu olduğunu söyledi.

Tüm aile bireylerinin organlarını bağışladığına işaret eden Meşe, "Sıkıntılar yaşadığımız için kalp nakli bekleyen hasta ve ailelerinin sıkıntılarını yakından biliyoruz. Bazı ailelerin küçük çocukları olduğu için gelip hastaneye çocuklarına bakamıyorlar. Onların yerine gelip ben bakarım. Ne olursa olsun Burçin için nasıl yaptıysam, onlar için de elimden geleni yaparım." dedi.

Aileyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, başarılı operasyonla kalp nakli yapılan Burçin Meşe'nin en kısa sürede sağlığına kavuşup hayatına devam edeceğini belirtti.

Organ naklinin önemini vurgulayan Salnur, Türkiye'de birçok kişinin nakil beklediğini, herkesin duyarlılık gösterip organ bağışı yapması gerektiğini kaydetti.