Yaralı yavru köpek kurtarılamadı

İzmir'in Menderes ilçesinde, otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeği, bir vatandaş tarafından getirildiği veterinerde telef oldu

Yaralı yavru köpek kurtarılamadı
30 Ocak 2019 Çarşamba 15:53

Kısık Sanayi Sitesi yakınlarındaki yolda, dün bir otomobilin çarptığı tahmin edilen yavru sokak köpeğini kanlar içerisinde gören kişi, Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Durumu ciddi olduğu için özel bir kliniğe sevk edilen ve veteriner hekim tarafından ameliyat edilen köpeğin açık yarası dikilerek kapatıldı. Ancak köpek, bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Derisi, kuyruğundan gövdesine kadar yüzülen köpeğin fotoğrafları, yürekleri burktu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yaralı #yavru köpek
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