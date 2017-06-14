Yardım etmek isterken canından oldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, arıza yapan otomobil ve ona yardım için duran TIR'a bir servis minübüsünün çarptığı kazada, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Bugün saat 05.30 sıralarında Selçuk'tan Torbalı yönüne giden Berke Adan'ın (18) kullandığı 09 HY 762 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınında arızalandı. Yolun sağında duran Adan, inip, arızayı gidermek için uğraşmaya başladı. Bu sırada 09 U 6112 plakalı TIR'ın şoförü Yahya Koç da (43) Adan'a yardım etmek için durdu. Adan ve Koç, arıza giderilemeyince otomobili TIR'a halatla bağlayarak tamirciye çekmeye karar verdi. Halatı bağlamaya çalıştıkları sırada arkadan gelen Bülent Arhan yönetimindeki 35 S 02170 plakalı servis minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil ile çekme halatını bağlamaya çalıştıkları TIR'ın arasına sıkışan Adan ve Koç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Servis minibüsün şoförü Arhan ile yanındaki bir tütün fabrikasında işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Yüksel Yıldız, Özay Aydın, Halise Yıldız, Halife Yağcı, Dudu Gültekin, Sabahat Öz, Ümmügül Bakar, Fatih Korkmaz ve Latif Korkmaz ise yaralandı. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.