İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Yarın İzmir'de hayat duracak. Belediyedeki tüm birimlerde yarından itibaren iş bırakma eylemine başlayacağız" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinde çalışan bazı işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek iş akitlerine son verilmesinin ardından DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. İZELMAN, İZENERJİ, Grand Plaza, İZULAŞ ve İZFAŞ şirketlerinde haksız yere işten çıkarılmaların olduğunu belirten Sarı, yarın sabah 06.00 - 08.00 saatlerinde belediyeye bağlı ESHOT şirketine ait otobüslerde iş bırakma eylemine başlayacaklarını söyledi. Sarı, "Yarından itibaren belediyenin tüm birimlerinde iş bırakma eylemi yapacağız. Yarın İzmir'de hayat duracak. İzmir'i biz cezalandırmıyoruz. Maalesef belediye cezalandırıyor. Adalet halkın ekmeği, işçinin alın teridir. Haksızlığa uğrayan işçilerin durumu düzelene kadar bu şekilde devam edecek" dedi.



DİSK adına basın açıklamasını ise İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Güral Doğan yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet yürüyüşü'nü hatırlatan Doğan, "Adalet arayışını en yüksek perdeden ana muhalefet partisi genel başkanı uzun bir yürüyüşten sonra İstanbul Maltepe'de 'hak hukuk adalet herkese lazım' diyerek sonlandırmış ve tüm adaletsizliklere milyonlar destek vermiştir. Tam da bu noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 13 şirkette daha iyi koşullarda yaşamak ve geleceğe güvenle bakmak isteyen işçiler çeşitli davalar açmış, hak arayışına girmiştir. İşçilerin en demokratik bu hakları işten çıkarılmalarıyla sonuçlanmıştır. Bunlara sebep olarak da performans düşüklüğü, verimsizlik ve çok rapor alma olarak gösterilmiştir. Sağlık insanların en temel hakkıdır. İşe girerken, işçiler sağlık raporu alarak işe başlıyorlar. Uzun yıllar çalışmanın getirdiği şartlardan dolayı sağlık sorunları yaşayan işçilere 'İşe yaramıyorsun' diyerek işten çıkarmanın izahı ve mantığı yoktur" dedi.



DİSK'e bağlı Genel-iş Sendikası 1 nolu, 2 nolu ve 3 nolu şubeler olarak Perşembe günü yarım gün iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Doğan, "Yaşanan bu olumsuzluklardan hak, hukuk ve adalet arayan üyelerimiz ile sendikamız sorumlu değildir. Sayın Aziz Kocaoğlu'na sesleniyoruz. Yanlış yönlendiren, kendi içindeki çatışmalardan dolayı tüm suçu emekçilere atan bürokratların hiç mi suçu yok. İşçilerimiz tekrar işlerine dönene kadar eylemlerimiz sürecektir" diye konuştu.