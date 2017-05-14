'Yaş almış kişiler' zumba yaptı

İZMİR'de düzenlenen ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi'ne katılan yaş almış ziyaretçiler, Zumba Gold ile dans etti, doyasıya eğlendi. Yaş almış fuar ziyaretçilerini bir hayli eğlendiren bir başka atölye ise 'Ritim Atölyesi' oldu. El yapımı müzik enstrümanları eşliğinde 77'lik Makbule Nine, danslarıyla gençlere taş çıkardı. 'Keyifle Güzelleşelim' atölyesinde ise yaş almış kadınlar cilt bakımı, manikür ve pedikür yaptırdı, güzelliklerine güzellik kattı

Fuar İzmir'de düzenlenen 'Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi' kapsamında hazırlanan 25 atölyeden Gold Zumba, yaşları 60 ile 80 arasında değişen ziyaretçilere dans etme ve eğlenme imkanı sundu. Yerli ve yabancı şarkılarla birlikte zumba yapan yaş almış bireylere sürekli yenileri eklendi. Belli bir yaş aralığının üzerine çıkmış kişilere sağlık açısından iyi gelmesiyle bilinen Zumba Gold'la birlikte fuarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, ziyaretçilerle birlikte zumba yapan eğitmen Tuğba Kumruoğlu şunları söyledi:



“Yaş grubu biraz daha yüksek olan kesim için hazırlanmış bir fitness türü Zumba Gold. Yine dans ve fitness hareketleri bir arada, beraber uyguluyoruz. Kalp sağlığı, dolaşım bozukluğu ve hareket kabiliyetini yukarıda tutabilmek için geliştirilmiş bir spor dalı. Biz yürüyemeyenler, engeli olan insanları da bu sporun içine dahil edebiliyoruz. Sporun her yaşta ve herkese göre olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Gold Zumba'nın faydalarını anlatan Kumruoğlu, “Belli bir yaştan sonra unutkanlıklar başlıyor, yapılan hareketleri öğrenmeye ya da ezberlemeye çalışarak o unutkanlığı önlüyoruz. Belli bir yaşa gelmiş herkese tavsiye ediyoruz."



GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI



Yaş almış fuar ziyaretçilerini bir hayli eğlendiren bir başka atölye ise 'Ritim Atölyesi' oldu. İngilizce öğretmeni Sinem Darıdere, müzisyen eşi Yavuz Darıdere ve müzisyen Berat Uylukçu, atölyeye gelen yaş almış bireylerle metal şişe kapakları, mukavva, su şişesi, mercimek, mısır, pirinç gibi malzemelerden müzik enstrümanları yaptı. Eğlencede 77 yaşındaki Makbule Doğan da danslarıyla gençlere taş çıkardı. Şarkılara pet şişe içine koyduğu mercimeklerle hazırladığı enstrümanı çalarak ve dans ederek eşlik eden Makbule Doğan, zindeliğinin ve mutluluğunun iyi bakımla doğru orantılı olduğunu söyledi.



KEYİFLE GÜZELLEŞTİLER



Çeşitli atölyelerdeki etkinliklerle eğlenen kadınlar, 'Keyifle Güzelleşelim' atölyesinde de kendilerine bakım yaptırdı. Bir güzellik merkezi gibi hazırlanan 'Keyifle Güzelleşelim' atölyesinde, fuara özel getirilen makinelerle hazırlanan cilt bakımını deneyen kadınlar manikür- pedikür yaptırmayı da unutmadı. Bakımların ardından saçlarına fön de çektiren kadınlar, fuardan güzelleşmiş olarak ayrıldı.

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