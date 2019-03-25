Yasa dışı bahis yuva yıkıyor

Son dönemlerde artan yasa dışı bahis oyunları bir çok kişinin senetler ile borçlu konuma düşmesine ve ailelerin dağılmasına neden oldu. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, tombala ve sanal bahis sitelerinin yasallaşması ya da kapanması çağrısında bulundu

Doğancan Bingöl - İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, yasa dışı bahisin her geçen gün arttığını, bu şekilde devam ederse canların yanmaya devam edeceğini belirterek, "Yasa dışı bahis oynatan yerler ya resmileşsin vergiye bağlansın ya da komple yasaklansın" önerisinde bulundu.

Halkın bu oyunları oynatan insanların önüne geçmek için tedirgin kaldığını belirten Çakmak, yasa dışı bahis oynatan insanların terör örgütüğü olduğunu düşündüğünü devletin bile bu insanlarla uğraşırken temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

Cezalar caydırıcı değil

Senetlerle insanların yasa dışı kişilere tutsak kaldığını söyleyen Çakmak, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili yasalar çıkması gerekiyor. Cezaların daha da arttırılması gerekiyor. Yasadışı bahis, tombala gibi oyunları oyayan kişiler ufak cezalarla bu işten sıyrılabiliyorlar. 280 liralık bir ceza ile göğüslerini gere gere korkmadan bu oyunları oynatmaya devam ediyorlar. Kabahatler Kanunu'na göre 280 liralık bir ceza ile bu işten insanlar sıyrılabiliyor. Ama adamın zaten günlük kazandığı para yaklaşık 100 bin lira adam 280 lirayı sizce önemser mi? İnsanları özel araçlarla evlerinden alıp kumar oynatmak için mekânlarına getiriyorlar. Peşin peşin yatırıyorlar ve hiç korkmadan oynatmaya devam ediyorlar. Biz emniyet müdürümüz ile görüştük. Önlem alınması gerektiğini bastıra bastıra söyledik. Aile facialarına neden oluyor. Son bulsun artık. Yoksa çok daha fazla evler, arabalar gidecek aileler yok olacak."

Bornovada 10 yıllık market sahibi olan Osman Çağlak, tanıdığı 2 kişinin boş senetlere atılan imzalar nedeniyle şehri terkettiğini belirterek, "Sabit milli piyango bayisiyim ama yanıbaşımda kaçak alkol satılıyor, kaçak iddaa oynatılıyor, kaçak sigara satılıyor. Bu olan sadece benim mahallemde gerisini siz düşünün. Nasıl böyle bir şeye göz yumuluyor? Kim buna göz yumuyor? Kim bu işten besleniyor? Aklım almıyor. Yasa dışı bahis oynanıyor yan tarafımda bizim ekmeğimizi çalıyorlar. Mahallemde 3-4 tane bayi var. Ne satıyorsak, bizim mekaâımızda kim ne oynuyorsa oynasın kuruşu kuruşuna vergisini veriyorum" ifadelerini kullandı.

İnsanları veresiye oyun oynamaya teşvik ettiklerine dikkati çeken Çağlak, Türkiye'nin siber suçlarla mücadele konusunda başarı olduğunu düşündüğünü herkesin bu tarz oyunları nerede ve kimin oynattığını bildiğini artık insanların canları ile tehdit edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.