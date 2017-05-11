"Yaşam Engel Tanımaz" paneli düzenlendi

Balçova Belediyesi’nin Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği “Yaşam Engel Tanımaz" konulu panelde engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar ve Balçova Belediyesi’nin bu sorunları aşmak için geliştirdiği yöntemler konuşuldu. Programın sürprizi ise engelli gençlerin İzmir Marşı’nı seslendirmesi oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını Balçova Belediyesi’nin Engelli Meclis Üyesi Sinem Aksema Kılıç yaptı. Belediye’nin Engelli Hakları Masası ile yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Kılıç “Tüm engelli kardeşlerimize ulaşıp sorunları çözmeye çalışıyoruz" dedi. Balçova Belediyesi’nin engelli vatandaşların yaşadığı sorunların çözümü için göreve geldiklerinde Türkiye’nin ilk engelli haritasını yaptıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Hangi sokakta hangi engelli vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Onların yaşadığı her engeli ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. İlçemizde yaşayan herkesin eşit yaşam hakkından yararlanması için daha çok çalışacağız" dedi. Panelin konuşmacıları arasında yer alan Devlet Eski Bakanı Hasan Gemici, CHP PM Üyesi Turan Hançerli, Çukurova Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ataş, Buca Kent Konseyi Üyesi Kamuran Ataş ve Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası Sorumlusu Rıza Mutkilioğlu, Türkiye’de engelli vatandaşların yaşadığı sorunları ve bunların çözümü için yapılması gerekenleri dinleyiciler ile paylaştı. Panelin sürprizi ise Balçova Belediyesi Engelli Halk Dansları Ekibi’nin gösterisi ve İzmir Marşı’nı seslendirmesi oldu. Tüm salonun eşlik ettiği marştan sonra katılımcılara plaket verildi.

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