Sağlık hakkı ücretsiz olmalı

'4 ay sonra ne olacak?'

'Elektrik kesintileri ciddi bir sorun'

4 ayda fatura ödenmezse ne olacak?

Hastaların adres bilgilerini verebiliriz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yaşam destek cihazlarına bağlı hastalar için önemli bir düzenlemeye gitti. Bu hastaların elektrik şirketlerine yazılı başvuru yapmaları halinde borçları olsa bile elektrikleri kesilmeyecek. Ödeme güçlüğü çekenlere ise 4 taksit imkânı sunulacak. Düzenlemeyle ilgili EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'Elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren ve borcundan dolayı kesinti söz konusu olabilecek tüketicilerimizin elektriğinin kesilmemesini hedefliyoruz. Bu abonelere borçlarını taksitlendirme olanağı sunulacak ve bu tip mağduriyetlerin önünü geçilecektir' dedi. Buna göre, diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilemeyecek. Ödeme güçlüğü çekebilecek aboneler için de talep edilmesi halinde süresi dört ayı geçmeyecek şekilde taksit imkânı sağlanacak. Bu hastalar raporunu yenilemesi halinde bu haktan yararlanmaya devam edebilecek. Bunun için raporun 30 gün içerisinde dağıtım şirketine iletilmesi gerekiyor.EPDK'nın düzenlemesinin yetersiz olduğunu belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Eş Başkanı Rukiye Çakır, 'Her şeyden önce sağlığın temel bir hak olduğunu, bütün halkımıza da etkin, ulaşılabilir ve parasız sağlık hizmeti verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Özellikle kronik hastalığı olan ve yaşamlarını evlerinde devam ettiren hastalar için ücretsiz sağlık hizmetinin sağlanması gerekiyor. Sağlığını kaybeden bireylerin bu tür sorunlarla uğraşması, sorun etmesi ayrıca kaygı arttırır. Bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Çünkü evinde tedavisine devam eden bütün bireylerin, evlerinde hastane ortamının sağlanması ve ücretsiz sağlık hizmeti alması gerekiyor. Bunu savunuyoruz' ifadelerini kullandı.Elektrik faturalarını ödeyemeyenlere 4 taksit gibi bir seçeneğin getirilmesiyle sorunların çözülemeyeceğine işaret eden Çakır, şunları söyledi: Aslında bu kararla hastanın yaşam hakkı elinden alınıyor. Anayasa başta olmak üzere insan hakları kapsamında da ele aldığımızda bunun yanlış olduğunu görüyoruz. 4 ay taksitlendireceksiniz ama 4 ay sonra hastanın durumunda değişiklik olmadığında ne yapılacak? Faturayı ödeyemedi diye elektriği mi kesilecek? Ne olacak? Bu konuda herhangi bir açıklama ya da bilgilendirme yok. Bu uygulamadan vazgeçilmesi ve bu hizmeti alan hastalara elektriğin ücretsiz sağlanmasını savunuyoruz.Alınan kararın borçtan dolayı elektrik kesintileriyle ilgili olduğuna dikkat çeken ALS Derneği İzmir Şubesi Koordinatörü Gökhan Arıkan ise konu ile ilgili şunları söyledi: Elektriğin kesilmesi genel bir sorun. Elektrik hattında tamirattan dolayı elektrik kesiliyor. Kestikleri alanda hasta ya da yaşamsal destek ünitesine bağlı birinin olup olmadığı ise düşünülmüyor. O elektrik kesiliyor ama solunum ya da yaşamsal destek ünitesine bağlı hayatını sürdüren hastanın aküsü ya da güç kaynağı yoksa yaşamı tehlikeye giriyor. Çünkü akü bitince cihazın başka enerji kaynağı yok. Öncelikle bu şekilde hayatını idame ettiren hastaların tespit edilmesi ve adres bilgilerinin enerji firmasına verilmesi gerekiyor. Bu hastaların olduğu mevkilerde ise elektrik arızası, tamiratı ya da faturayla alakalı kesintilerin yapılmaması gerekiyor. Yani elektrik kesinlikle kesilmemeli.Sadece faturalarını ödeyemeyenlere ekstra 4 ay taksit seçeneğe sunulmasını da çözüm olarak görmediğini belirten Arıkan, söyle konuştu: Alınan bu karara göre, asgari ücretle yaşayan bu hastalar 4 ay sonra faturasını ödeyemezse ne olacak? Bu konuda bir bilgi ya da açıklama yok. Bu da başlı başına bir sorun değil mi? Burada yaşam hakkından bahsediyoruz. Yaşamsal ünitelere bağlı olan ve evinde tedavisi için elektriğe ihtiyaç duyan hastaların belirlenmesini ve elektriklerinin arıza, tamirat ya da fatura yüzünden kesilmemesini istiyoruz. Bu soruna da bir şekilde çözüm üretilmesini talep ediyoruz.'İzmir'de 250-300 arasında ALS hastası var ve bu hastalar yaşam ünitesi sayesinde yaşamlarını sürdürmekteler' diyen Arıkan, 'Elektrik kesintisi durumunda yaşamlarını sürdürmeleri jeneratör ya da güç kaynağına bağlı. Ancak pahalı olduğu için de herkes sahip olamıyor. Tabi ALS dışında yatalak hastalar da var. Bunlar da tedavilerinde elektriğe ihtiyaç duyuyor. Elektrik firmaları, ALS hastalarının adreslerini isterse veririz. Onlar da bu bölgelerde kesintiye gitmeyerek, çözüm üretebilir. Avrupa'da zorunlu elektrik kesintisi olacağında belediyeler elektriğe ihtiyacı olan hastalara güç kaynağı ya da jeneratör imkânı sunuyor. Adresi belli olan hastaya belediye ya da elektrik şirketi tarafından bu hizmet veriliyor. Bu olması imkânsız bir hizmet değil' dedi.