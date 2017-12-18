Yaşanabilir, modern Karabağlar yaratacağız

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan ve Esentepe Mahallesi- Mimkent bölgesini kapsayan 1/1000'lik imar revizyon planlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, 'Amacımız, modern standartla uygun yaşanabilir kentler yaratmak!' dedi

Karabağlar Belediyesi Mimkent Spor Tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Başkan Yardımcısı Alev Ağar, Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Zafer Levent Yıldır, Etüd Proje Müdürü Zeki Yıldırım ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Topçu, bölge sakinlerine yenilenen imar planının amacını ve detaylarını anlattı.

Belediye Etüd Proje Müdürü Zeki Yıldırım'ın, 1/1000'lik imar revizyon planına ilişkin yaptığı sunumun öncesinde konuşan Başkan Selvitopu, bütün Karabağlar bölgesinin planlanmasını yeniden ele aldıklarını ifade etti. Başkan Selvitopu, 'İmar planları 25-30 yıl öngörüsüyle hazırlanır. Karabağların en son onaylanan imar planının tarihi ise 1986. Şu an itibariyle planın öngörüsü bitmiş durumda. İşin tekniği gereği, kentlilik anlayışı gereği bu planları revize etmek durumundaydık. Bizim amacımız Karabağlar'da kentsel standartları sağlayan ve (bunlar yol, ulaşım, yeşil alan, spor alanı, kültür merkezi, sosyal- teknik altyapı alanları) Bakanlıkça çıkarılan yönetmeliklerin gereğini yerine getirecek bir planlama yapmak. Bunlar olmazsa olmaz koşullardan biri. Bir de şuna dikkat edildi; daha önce yapılan imar planlarından ileri gelen haklar var. Tabi onları korumaya da özen gösterdik' dedi.



Parsel bazlı planlamaya karşıyız



Yapılan imar planlarının, uygulamalarıyla birlikte uzun bir sürece yayıldığını da hatırlatan Başkan Selvitopu, 'Türkiye'de imar uygulamaları ya da imar plan değişiklikleri genelde parsel bazlı yapılır. Biz parsel bazlı imar değişikliklerini doğru bulmuyoruz. O nedenle Karabağlar Belediyesi olarak Karabağlar'ın bütününü kapsayan bir planlamayı hedef almaya çalıştık. Şu anda büyük bölümü tamamlandı. 2018 yılı ilk yarısında bunların tamamını bitirmek istiyoruz. Böylece modern ve kent insanının günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebildiği bir kent ortamı yaratmayı hedefliyoruz' diye konuştu.





