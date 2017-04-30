Yaşar'dan uluslararası sanat sempozyumu

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu (YUads II) düzenlendi. Farklı ülkelerden bir araya gelen sanatçılar sanat ve tasarım objeleri üretti

İlki 2016 yılında düzenlenen etkinlikte, meslektaşlararası deneyim ve bilgi birikiminin aktarımı, genç sanatçı, tasarımcı ve öğrencilerin başka kültür ve deneyimleri yaşayarak farkındalıklarının artması ve köklü dostluklar kurmaları da sağlandı. Alanında yetkin, tanınmış ulusal ve uluslararası sanatçıların davet edildiği ve her sene gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun bu seneki konukları, Çinli Animasyon Dijital Medya Sanatçısı Chunning Guo, Çinli Ressam XingGuo Zhu, İtalyan Tasarımcı Marco Stefanelli ve Seramik Sanatçısı Kemal Tizgöl oldu. Etkinlik boyunca ortaya çıkan çalışmalar ise Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü'nde sergilendi. Öte yandan sergide yer alan eserlerden bazıları Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi sanat koleksiyonuna bağışlandı. Sempozyumu değerlendiren Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık, “YUads II, uluslararası düzeyde mesleki ve sanatsal değişimler için katılımcı ve izleyici genç sanatçı ve tasarımcılara yeni bir vizyon sağlarken, oluşturulan iletişim ağı sayesinde öğrencilere ve akademisyenlere yeni olanaklar sundu. Bunun yanı sıra, yeni malzeme ve tekniklerin hızla gelişmesine bağlı olarak farklı uygulama ve felsefeler, bu etkinlik aracılığı ile diğer sanatçılara, tasarımcılara ve öğrencilere aktarıldı. Ayrıca sempozyum süresince katılımcılar söyleşiler ve sunumlar aracılığı ile fikir alışverişinde bulundular" dedi.

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