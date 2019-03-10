Yaşar Kemal Mahallesi modern pazar yerine kavuşuyor

Karabağlar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yaşar Kemal Mahallesi Pazar Yeri, 12 Mart Salı günü Saat 11:00' da düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Karabağlar Belediyesi tarafından 2017 yılı sonu itibariyle yapımına başlanan Yaşar Kemal Mahallesi Pazaryeri tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılıyor. Üstü kapalı ve tek kattan oluşan pazaryeri toplam 1300 metrekare üzerine kurulu. Modern bir yapıya sahip olan Yaşar Kemal Mahallesi Pazaryeri, 110 tezgah kapasiteli olup, içerisinde zabıta karakolu, güvenlik odası ve çay ocağı olacak. Açık otoparkı bulunan pazaryeri, üstü kapalı olması sebebiyle, her mevsimde vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak. Bölge insanının pazar alışverişi haricinde de sosyal etkinlik düzenlemesine olanak sağlayabilecek olan Yaşar Kemal Pazaryeri, toplu ulaşım araçlarının da yolu üzerinde bulunuyor.

Başkan Selvitopu açılışa davet etti

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldikleri günden bugüne Karabağlar'ı daha modern, daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için hizmet ettiklerini vurgulayarak,bu kapsamda Yaşar Kemal Mahallesi'ne de modern bir pazaryeri kazandırdıklarını söyledi. Başkan Selvitopu, 12 Mart Salı günü hizmete girecek olan pazaryerinin açılışına tüm Karabağlar halkını davet etti.