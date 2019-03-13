Yaşar Kemal Mahallesi Pazar Yeri açıldı

Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Yaşar Kemal Mahallesi Kapalı Pazar Yeri hizmete açıldı. Başkan Selvitopu, bu tür hizmetleri Karabağlar'ın tamamına yaygınlaştırmak istediklerini ifade ederek, "Dileğimiz, umudumuz Karabağlar'da her semtimizde böyle güzel tesisler açabilmek" dedi.

Başkan Muhittin Selvitopu, ülkeyi yönetenlerin, ülke imkânlarını bütün vatandaşlara hakça bir paylaşım içinde ulaştırması gerektiğinin altını çizdi. Selvitopu, "Bu tür tesisleri bütün mahallelerimize yayıp buralarda üreticimize de esnafımıza da sahip çıkacağız. Biz pazarcı esnafına alternatif olmak istemiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki pazarcı esnafımız vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürün sunmak için elinden geleni yapıyorlar. Biz insanlarımızı AVM'lere mahkûm etmeyeceğiz. Esnafımızı ayakta tutacağız. Esnafımızın ayakta kalması bir istihdam olanağı demektir. Son yıllarda ekonomimizi ayakta tutan da esnafımız. Son krizlerle birlikte esnafımızın ne kadar önek olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ülkeyi yönetenlerin, ülkemizin olanaklarını 81 milyona hakça bir paylaşım içinde ulaştırması gerektiğine inanıyoruz. Dileğimiz umudumuz Karabağlar'da her semtimizde böyle güzel tesisler açabilmek. Bunu Karabağlar'ın her noktasına yayabilmek ve Karabağlar'ı bir bütün olarak geliştirmenin mücadelesini vermek" dedi.

Üniversite alanı

Kentleri geliştirirken yeşil alanların korunması gerektiğine işaret eden Selvitopu, Poligon Deresi olarak bilinen bölgenin imara ve betona açılmasına karşı olduklarını ve buranın tüm İzmirlilerin kullanımına açık yeşil bir alan olarak kente kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Selvitopu, Uzundere'de kurulması planlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi kampüs alanına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. Başkan Selvitopu, "Yaşar Kemal Mahallemize bitişik ve Tırazlı köyümüz sınırına kadar olan 80 hektarlık bir alan var. Biz buranın tamamının İzmir Demokrasi Üniversitesi kampüsü olmasını istiyoruz. Birileri '380 bin metre karesini üniversite alanı yaptık' diyorlar. Öyle rakamı büyüterek gözden kaçıramazsınız. 380 bin metrekare dediğiniz 38 hektar. Orası kaç hektar? 80 hektar. Peki, 42 hektarını ne yapıyorsunuz, konuta açıyorsunuz. Burada daha boş konutlar var. Niye oraya konut yapmak istiyorsunuz? Niye üniversite alanına ayırmak istemiyorsunuz? Kime sözünüz var? Çıkın bunu açıklayın!" diye konuştu.

1300 metrekarelik pazar

Karabağlar Belediyesi tarafından 2017 yılı sonu itibariyle yapımına başlanan Yaşar Kemal Mahallesi Pazar Yeri toplam 1300 metrekare üzerine kurulu. Modern bir yapıya sahip olan Yaşar Kemal Mahallesi Pazar Yeri, 110 tezgâh kapasiteli olup, içerisinde zabıta karakolu, güvenlik odası ve çay ocağı mevcut. Açık otoparkı bulunan pazaryeri, üstü kapalı olması sebebiyle, her mevsimde vatandaşlara rahat alışveriş imkânı sağlayacak. Bölge insanının pazar alışverişi haricinde de sosyal etkinlik düzenlemesine olanak sağlayabilecek olan Yaşar Kemal Pazar Yeri, toplu ulaşım araçlarının da yolu üzerinde bulunuyor.

Rekor oy alacağız

İlçede oturan vatandaşlara çalışmaları ve projeleri daha iyi anlatmak amacıyla açılan Karabağlar Cumhuriyet Halk Partisi seçim ofislerine Bahçelievler ve Cennetoğlu mahalleleri eklendi. Meclis üyesi adayı Ahmet Davulcu'nun destekleriyle açılan Bahçelievler seçim ofisinin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve muhtar adayları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile partiye gönül vermiş çok sayıda vatandaş katıldı.

Havanın aşırı yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar açılışa büyük ilgi gösterdi. Açılan seçim ofisinde ilk konuşmayı yapan CHP İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, önemli olanın alanda çalışmak olduğunu belirterek, 31 Mart tarihine kadar sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.

Yağmur, çamur demeden yoldayız

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise yağmur da olsa, çamur da olsa yollarda olacaklarını belirterek, "Çünkü biz Karabağlar sevdalısıyız. Bu sevda ile Karabağlar'ı daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

1988 yılından bu yana Karabağlar Fahrettin Altay'da yaşadığını ve bu ilçeyi çok iyi bildiğini ekleyen Muhittin Selvitopu, "Bizim anlayışımızda fakir fukara insanlar var. Kentin dokusunu düzenli hale getirmek var. İnsan var, sevgi var, çevre var, yaşam var, canlılar var. Biz hepsini düşünerek bu göreve talip olduk ve bu görevi yapmaya çalışıyoruz. İçlerinde bu sevgi olmayanlara, çevre duygusu olmayanlara Karabağlar 31 Mart'ta müsaade etmeyecek" dedi.

Bir oy bile önemli

Önümüzdeki seçimin sadece Karabağlar'da seçimi kazanmak meselesi olmadığını dile getiren Selvitopu, bunun ülkenin geleceği ile ilgili mesele olduğunu hatırlattı ve "Bir oy bir oydur diye bakacağız, seçimi kaybedecekmişiz gibi çalışacağız. Sokak, sokak, kapı kapı dolaşarak herkesin oyunu almaya çalışacağız. Karabağlar'da da bu potansiyel var, bu güç var. Karamsarlık yaratmaya çalışanlar da var. Bunları ciddiye almayın. Halk neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok içten destekler var. Gittiğimiz her yerde görüyoruz. Sonuç çok farklı olacak. 31 Mart'ta bir destan yazacağız" dedi.

Halkın canına tak etti

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, son yapılan anketlerde İzmir'in açık ara önde olduğunu belirterek, "Halkın canına tak etmiş. İnanılmaz bir kasırga geliyor. Gittiğimiz her yerde büyük bir ilgi alaka var. Sizlerden diğer partilere oy verenleri de ikna etmenizi istiyorum. Ve bu kez Karabağlar'da Muhittin Selvitopu Başkan'ımızı rekor bir oyla seçtireceğiz. Bunu başaracak güç sizde var" dedi.

Konuşmaların ardından seçim ofisinin kurdelesi alkışlar arasında kesilerek hizmete girdi.