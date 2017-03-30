Yaşar Üniversitesi 16 yaşında

Kuruluşunun 16'ıncı yılını kutlayan Yaşar Üniversitesi, yeni ek kampüs binasının açılışıyla kuruluş sevincini taçlandırdı. 16 yıl önce 52 öğrenci ile eğitim yolculuğuna başlayan Yaşar Üniversitesi, 10 bin 580'e ulaşan öğrencisi ve yeni ek kampüs binasıyla toplam kapalı alanı 70 bin metrekareye çıkarılan modern kampüsüyle büyümeye devam ediyor

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen 16'ıncı kuruluş yıldönümü ve yeni bina açılış törenlerine Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erol, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Karşıyaka Belediyesi Eski Başkanı Kemal Baysak, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Mütevelli Heyeti Üyeleri Prof.Dr. Altan Çilingiroğlu, Prof. Dr. Atila Sezgin, Dr. Mehmet Aktaş, Özer Kırca, yöneticiler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı.



ULUSLARARASI STANDARTLAR



Törende konuşan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversite olarak yalnızca fiziksel yatırım yapmadıklarını; öğrencileri uluslararası standartlar seviyesinde yetiştirdiklerini söyledi. Yiğitbaşı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımızın söylediği çok önemli bir söz var: 'Üniversite kurmak belki çok zordur, ama asıl zorluk çok iyi bir eğitimi verecek kadroları, sistemleri, organizasyonu kurmaktır.' Biz bu sözün ışığında vatana, millete ve insanlığa fayda sağlayacak bireyler yetiştirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi uluslararası standartlar seviyesinde yetiştirmek için hep en elverişli eğitim atmosferini yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefin doğrultusunda bu yeni ek kampüs binamızın da üniversitemizin kimliğini, bizi özel ve cazip kılan unsurları temsil ettiğine yürekten inanıyorum" dedi.



YENİ BÖLÜMLER AÇILIYOR



Yaşar Üniversitesi'nin İzmir ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmaya devam edeceğini söyleyen Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise önümüzdeki yıl öğrenci alınması planlanan yeni bölüm ve programları paylaştı. Prof. Dr. Dinçer, "Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik kavramlarını içselleştirmiş bir üniversite olarak son bir yılda destek verdiğimiz bilimsel araştırma projelerinin sayısı 37, TÜBİTAK destekli projelerin sayısı 21'dir. Bunun yanı sıra işbirliği içinde olmaya çok önem verdiğimiz sanayi destekli projelerin sayısı da 29'dur. Ayrıca kurmuş olduğumuz Minerva Kuluçka Merkezi, 50'nin üzerinde girişimcinin hayallerini hayata geçirmesine imkan sağlıyor. Halihazırda 28 iş fikrine destek olmaya devam ediyoruz. Merkezdeki şirket sayısı da 8'dir. 18 ulusal, 7 uluslararası patent başvurumuz bulunmakta. Son bir yılda tescillenen faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı da 8'dir. Önümüzdeki yıl öğrenci alınması planlanan bölüm ve programlar ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Yönetim ve Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri, Meslek Yüksekokulu'nda Mimari Restorasyon Programı. Gücümüz artarak sürüyor" diye konuştu.



Tören kapsamında ayrıca üniversitenin akademik ve idari personeline 'Hizmet Onurlandırma' ve 'Bilim, Birlik, Başarı Ödülleri' de verildi.

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