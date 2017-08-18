Yaşar Üniversitesi'nden TÜBİTAK başarısı

Yaşar Üniversitesi, “Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Çağrısı” kapsamında TÜBİTAK 1601 Destek Programından yararlanmaya hak kazandı. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisinin (BTTO) yürüttüğü tüm faaliyetler, 2 yıl süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenecek

Yaşar Üniversitesinin TÜBİTAK 1601 Destek Programından yararlanmaya hak kazanan 9 üniversiteden biri olduğunu belirten Yaşar Üniversitesi BTTO Müdürü Dr. Emrah Tomur, “Üniversitemizde yapılan akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi amacıyla 2 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitedeki bilgi ve altyapının, kamu ve özel sektör tarafından kullanılarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi ve araştırma çıktılarının sınai haklarının korunması ile ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak Yaşar Üniversitesi BTTO tarafından 2 yıldır yürütülen faaliyetler, bu TÜBİTAK desteği ile daha da güçlendirilerek devam edecek. Bu başarıda emeği geçen Yaşar Üniversitesinin tüm çalışanlarına ve bizlere her konuda desteği esirgemeyen Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.





2 YILDA 100’E YAKIN PROJE



Dr. Tomur, Yaşar Üniversitesi Proje Destek Ofisi ile BTTO’nun 2 yıl gibi kısa bir süre önce kurulmasına karşın kısa sürede 100’e yakın araştırma ve üniversite-sanayi işbirliği projesinin geliştirilmesine, bu projelerden 10 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer yaratılmasına destek sağladığını vurguladı. Tomur, ayrıca, 10’larca ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılmasına da destek verdiklerini de belirtti.





KULUÇKA MERKEZİNDE GİRİŞİMCİLERE DESTEK



BTTO çatısı altında faaliyet gösteren Minerva Kuluçka Merkezinin de üniversitedeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere tüm girişimcilere, girişimcilik, danışmanlık, ofis, alt yapı, mentörlük gibi konularda destek vererek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Emrah Tomur, “Minerva Kuluçka Merkezimiz bugüne kadar çoğu daha mezun olmadan kendi şirketlerini kuran 50’ye yakın girişimci ekibe ev sahipliği yaptı. Merkez bünyesinde geliştirilmeye başlayan projeler arasında, akıllı şehir sistemlerinden 360 derece çekim yapabilen kameraya, bisiklet hareketsizleştirici anahtardan çeşitli dijital platformlara kadar dikkat çeken pek çok teknolojik yenilik yer alıyor. Merkezde faaliyette bulunan girişimcilerin fikirlerinin ürünlere dönüşmesiyle hem üniversitemizin bilim alanında bilinirliği artıyor hem de bilimsel açıdan geri dönüşler daha da çoğalıyor. Minerva, başarılı ve gelecek vadeden girişimlere kapısını her zaman açık tutuyor. Projelerin büyük bir kısmı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Yaşar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesinin sağladığı hibe destekleri ile destekleniyor” bilgisini verdi.