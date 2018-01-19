Yaşıtları karne alırken o hurda topladı!

Alsancak Garı yakınında, boyundan büyük el arabasını çekerken görüntülenen bir çocuk, İzmir'de yaklaşık 700 bin öğrencinin karne aldığı bir günde, eve ekmek götürebilmek için çalıştı, çöp konteynerlerin atık malzeme topladı. Yaşıtları gibi okula gitmek yerine, buz gibi havada hurda toplamaya çıkan çocuğun görüntüse yürek burktu.
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