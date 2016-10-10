5 yıldan bu yana Karabağlar'daki Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde kalan emekli şoför Halil İzci ile iki yıldır burada yaşayan Gülperi Hayta'nın arkadaşlığı sevgiye dönüştü. Dinlenme evi yetkililerine evlenmek istediklerini söyleyen çift için, yöneticiler de kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, bir tören düzenledi. Çiftin yakınları ve dinlenme evi sakinlerinin katıldığı nikahı, Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu kıydı. Nikah şahitliklerini Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı Müdürü Şevket Perçin ile Dinlenme Evi Müdürü Olcay Karaca yaptı.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başkanlık dönemi boyunca ilk kez böyle farklı bir nikah kıydığını belirterek, "Çok büyük onur ve mutluluk duydum. Bundan sonra yaşamı birlikte paylaşacaksınız. Sizler zaten hayat tecrübesini bilen insanlarsınız. Tavsiyede bulunmak bize düşmez. Bize düşen size mutluluk dilemek" diye konuştu.



Nikah töreninin ardından zeybek gösterisi ve müzikli eğlence ile yeni evli çift başta olmak üzere dinlenme evi sakinleri ve çalışanlar doyasıya eğlendi.



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