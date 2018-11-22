Yaşlı çift soba gazından zehirlendi

İzmir'in Tire ilçesinde, bağ evindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Veli Çöp (90) yaşamını yitirdi, eşi Ayşe Çöp (84) ise hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı

Yaşlı çift soba gazından zehirlendi
22 Kasım 2018 Perşembe 13:20

Tire'nin kırsal Kireli Mahallesi'ndeki bağ evinde kalan Veli- Ayşe Çöp çifti, dün gece kömür sobasını yakarak, uyudu. Bu sabah eve gelen oğulları, yaşlı çifti hareketsiz yatarken, bulunca 112 Acil Servis ile jandarmaya haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği anlaşılan yaşlı çiften Veli Çöp'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Baygın yatan Ayşe Çöp ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Çöp'ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Çöp çiftinin kaldığı evin bacasının fırtına ve sağanakta hasar gördüğü, bu nedenle zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulurken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tire #soba gazı ölüm
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