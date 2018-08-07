Yaşlı kadın ölüme böyle gitmiş!

İzmir'in Kiraz ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı süt kamyonunun altında kalan Ayşe Çolak'ın (60) öldüğü kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyon sürücüsünün, Çolak'ı fark etmeyip, geri manevra yaparken, üzerinden geçtiği görülüyor

Yaşlı kadın ölüme böyle gitmiş!
07 Ağustos 2018 Salı 10:09

Kaza, geçen pazar günü saat 10.00 sıralarında, Kiraz'ın kırsal Ceritler Mahallesi çıkışında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Birol Kızıl yönetimindeki 35 AB 4760 plakalı süt toplama kamyonu, geri manevra yaparken, yolda yürüyen Ayşe Çolak'a çarptı. Kamyonun sol arka tekerleği Çolak'ın üzerinden geçti. Çevre sakinlerinin ihbarıyla mahalleye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Çolak'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Birol Kızıl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayşe Çolak'ın cenazesi ise dün kentte toprağa verildi.

Ayşe Çolak'ın öldüğü kazanın, çevredeki marketin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildiği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Kızıl'ın, Çolak'ı fark etmeyip, geri manevra yaparken, üzerinden geçtiği görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #süt kamyonu #ölüm
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