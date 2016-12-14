Yaşlıya şiddet İzmir'de daha az

Ege Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, 'Yaşlılara karşı şiddette bir artış söz konusu ancak İzmir'e indirgediğimiz zaman Türkiye geneline göre bu durumun daha düşük olduğunu görüyoruz' dedi

Simge Özden-Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı



Ege Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, 'Özellikle İzmir'de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün açıkladığı kadarıyla 20 bin civarında evde bakım yapmak için devletten maaş alan aileler var. Bu evde bakımların yüzde 95'i yaşlı hastalar. Bu insanların tam olarak nelerle karşı karşıya olduğunu bilemiyoruz. Öte yandan gündelik hayat içinde insanların yaşlılarını bakıcılara teslim ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bakıcıların bu konuda mutlaka eğitimli olan kişilerden seçilmesi gerekir. Görebildiğimiz kadarıyla İzmir'de daha çok eş dostun önerileriyle işe alınan kişiler var. Bunların bir eğitimi olmuyor. Hemen her konuda olduğu gibi eğitim arttıkça bu tip yaşlı suistimalleri azalacaktır diye umut ediyoruz. Muhtelif üniversitelerimizde bakıcı yetiştiren ön okullar var. Burada iki senelik bir eğitim alınıyor. İzmirlilere tavsiyem, mutlaka eğitim almış kişiler içerisinden bakıcılarını seçmeleri yönünde olacaktır' dedi.



Toplum tahammülsüz



Devletin bu konuda eğitim almış kişilere kadro açabilmesi konusunu da değerlendiren Akçiçek, 'Narlıdere Huzurevi'nde devletin kadrosuna aldığı bakıcılar var. Ama bunun yaygınlaşması gerekiyor. Kadro genişlediği zaman mutlaka daha çok kayıt alınmış olacak. Hep birlikte bu şiddete karşı mücadele etmeliyiz. Bu durum toplumumuzun içinde bulunduğu durumu yansıtıyor. En sonunda yaşlılara karşı da hoşgörülü değiliz. Onlara karşı tolerans da gittikçe azalıyor' dedi. Yaşlılara olan şiddetin artışını tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlüğe bağlayan Akçiçek, 'Kendi davranışlarımız üzerinde düşünmeyi unutmuşuz, bu araştırma bunu gösteriyor. İzmir bu konuda daha şanslı bir konumda. Bu tip yaşlı suistimallerinin İzmir'de Türkiye geneline göre daha düşük olduğunu görüyorum. Bu durumun da İzmir'in kendine ait özelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.



Araştırma kitap haline getirilecek



Türkiye Gerontoloji Atlası Araştırması, 2000'de başladı. Proje, Türkiye'nin 7 bölgesinde 285 kişilik ekiple Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan önderliğinde sürdürülüyor. 16 yıl önce başlayan ve 2023'te sona erecek araştırma tamamlandığında ise kitap haline getirilecek. Görüşülen yaşlıların yüzde 45'inin erkek, yüzde 55'inin kadın olduğu bildirilirken, yaş ortalamasının ise 71 olduğu ifade edildi. Bugüne kadar 13 bin 500 yaşlıya ulaşan projenin beşinci etabı tamamlandığında Türkiye'nin Gerontoloji Atlası da ortaya çıkmış olacak. -Türkiye'de bugüne kadar yapılan en kapsamlı yaşlı lık araştırması olduğu belirtilen 'Türkiye Gerontoloji Atlası Araştırması 2016' her 100 yaşlıdan 3'ünün aile içinde şiddet gördüğünü ortaya koydu. 2007 yılında yaşlıya karşı şiddet yüzdesi 2,7 iken bu durum 2016 yılında 3,6'ya yükselmiş durumda.Ege Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, 'Özellikle İzmir'de Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün açıkladığı kadarıyla 20 bin civarında evde bakım yapmak için devletten maaş alan aileler var. Bu evde bakımların yüzde 95'i yaşlı hastalar. Bu insanların tam olarak nelerle karşı karşıya olduğunu bilemiyoruz. Öte yandan gündelik hayat içinde insanların yaşlılarını bakıcılara teslim ettiklerini biliyoruz. Dolayısıyla bakıcıların bu konuda mutlaka eğitimli olan kişilerden seçilmesi gerekir. Görebildiğimiz kadarıyla İzmir'de daha çok eş dostun önerileriyle işe alınan kişiler var. Bunların bir eğitimi olmuyor. Hemen her konuda olduğu gibi eğitim arttıkça bu tip yaşlı suistimalleri azalacaktır diye umut ediyoruz. Muhtelif üniversitelerimizde bakıcı yetiştiren ön okullar var. Burada iki senelik bir eğitim alınıyor. İzmirlilere tavsiyem, mutlaka eğitim almış kişiler içerisinden bakıcılarını seçmeleri yönünde olacaktır' dedi.Devletin bu konuda eğitim almış kişilere kadro açabilmesi konusunu da değerlendiren Akçiçek, 'Narlıdere Huzurevi'nde devletin kadrosuna aldığı bakıcılar var. Ama bunun yaygınlaşması gerekiyor. Kadro genişlediği zaman mutlaka daha çok kayıt alınmış olacak. Hep birlikte bu şiddete karşı mücadele etmeliyiz. Bu durum toplumumuzun içinde bulunduğu durumu yansıtıyor. En sonunda yaşlılara karşı da hoşgörülü değiliz. Onlara karşı tolerans da gittikçe azalıyor' dedi. Yaşlılara olan şiddetin artışını tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlüğe bağlayan Akçiçek, 'Kendi davranışlarımız üzerinde düşünmeyi unutmuşuz, bu araştırma bunu gösteriyor. İzmir bu konuda daha şanslı bir konumda. Bu tip yaşlı suistimallerinin İzmir'de Türkiye geneline göre daha düşük olduğunu görüyorum. Bu durumun da İzmir'in kendine ait özelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum' diye konuştu.Türkiye Gerontoloji Atlası Araştırması, 2000'de başladı. Proje, Türkiye'nin 7 bölgesinde 285 kişilik ekiple Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan önderliğinde sürdürülüyor. 16 yıl önce başlayan ve 2023'te sona erecek araştırma tamamlandığında ise kitap haline getirilecek. Görüşülen yaşlıların yüzde 45'inin erkek, yüzde 55'inin kadın olduğu bildirilirken, yaş ortalamasının ise 71 olduğu ifade edildi. Bugüne kadar 13 bin 500 yaşlıya ulaşan projenin beşinci etabı tamamlandığında Türkiye'nin Gerontoloji Atlası da ortaya çıkmış olacak.