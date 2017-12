Yatağa bağımlı yaşayan polisin umudu; kök hücre nakli

Konya'da iki yıl önce A Milli Futbol Takımı'nın, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile yaptığı maç sırasında dengesini kaybederek reklam panolarına başını vurması nedeniyle yatağa bağlı hale gelen polis memuru Yüksel Demirci, sağlığına kavuşması için kök hücre nakli olacağı günü umutla bekliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki iki çocuk babası Demirci, görevi başında iken başına gelen olay sonrasında beyin fonksiyonlarını kaybetti ve yatağa bağımlı hale geldi. 9 ay boyunca hastanede bakılan Demirci, yaklaşık iki yıldır eşi Aynur Demirci'nin tüm zorluklara göğüs geren çabasıyla hayata tutundu.



Evinin bir odasını yoğun bakım ünitesi haline getiren Aynur Demirci bir yandan eşinin bakımını yaparken bir yandan da tedavi yollarını aradı. Bu süreçte İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yakından ilgilendiği Demirci ailesi, kök hücre nakli için başvurdukları İstanbul'daki bir hastaneden gelen olumlu cevapla umutlandı.



Göreve çağrıldığında tatili yarıda bırakmıştı

Kök hücre umudu



"Gazilik gururunu yaşamak istiyoruz"

Sağlık Bakanlığından onay bekleniyor

Ayrancılar Mahallesi'ndeki evlerinde konuşan Aynur Demirci, eşinin Konya'daki görevi sırasında yaşadığı kaza nedeniyle yatağa bağımlı hale geldiğini ve o günden bu yana hayatlarının değiştiğini anlattı.Birçok kez takdir ve teşekkür belgesi ile ödüllendirilen, yılın polis i seçilen eşinin, sıralı amirleri ile arkadaşları tarafından çok sevilen bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Demirci, "Mesleği boyunca hiç rapor almamıştı. Hasta olsa bile o şekilde işine giderdi. Bir yaz tatilinde Foça'ya gitmiştik. Terör saldırısı olduğu için tüm polisler görev yerlerine çağrılmıştı. Görev mesajı geldiğinde sahilde oturuyorduk. Mesajı okudu ve 'Hemen toparlan, bir an önce görev yerine varmamız lazım. Ortalık karışık, devletimizin bize ihtiyacı varken biz burada tatil yapamayız.' diyerek toparlandık." dedi.Demirci, Konya Büyükşehir Torku Arena'daki karşılaşmada görevde olduğu sırada eşinin bir anda denge kaybı yaşadığını, başını reklam panolarına vurması nedeniyle alnının açıldığını, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken yolda 2, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de bir kez kalbinin durduğunu doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldüğünü dile getirdi.Demirci, yaklaşık 9 ay süren tedaviyle hayata tutunan ancak beyin fonksiyonlarını kaybeden eşine, taburcu olmasının ardından evinde baktığını ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlattı.Eşinin tedavisi şansının olup olmadığını araştırdığını İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kök hücre nakli ile tedavi yaptığını öğrendiklerini aktaran Demirci, "Kan tahlillerimiz ve MR sonuçlarımız uygun görülerek bu hastaneye yaptığımız başvuru kabul edildi. İzmir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız ve İzmir Emniyet Müdürümüz Hüseyin Aşkın da sağ olsun eşimin durumunu duyarak bizimle yakından ilgilendiler. Kısa bir süre içinde uygun hücre hazırlanacak ve tedavi için eşimi İstanbul'a götüreceğiz. Büyük bir ihtimalle tedaviye cevap vereceğini ve iyileşerek mesleğine dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.Eşinin 26 aydır yatalak olduğunu, ağır hasta memurlara tanınan "3 yıla kadar rapor alma" hakkını kullandığını belirten Demirci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, şunları söyledi:"Eşime bu olay görevi başında iken geldi. Bu nedenle gazilik unvanı verilmesi için dilekçe vermiştim. Hala incelemeler devam ediyor. İncelemenin bir an önce bitmesini ve 2 çocuğumuzun da babalarıyla gurur duyacağı bir gazi unvanının verilmesini istiyoruz. Çocuklarım 'Babam gazi mi?' diye soruyorlar. Ben de 'şimdilik bekleyeceğiz.' diyebiliyorum. Şerefli bir mesleği var. Hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah devletimiz de böyle düşünür."Demirci, günlük tıraşını yaptığı eşini her sabah işine gidecekmiş gibi uyandırdığını, mesleğine bir gün döneceğine inandığını ve eski günlerdeki gibi kapıdan uğurlamanın hayal ettiğini sözlerine ekledi.İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Serdar Kabataş da yaklaşık 11 yıldır kök hücre tedavisi için çalışma yürüttüklerini, Prof. Dr. Erdal Karaöz öncülüğünde Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneğini kurarak çalışmaları bir merkezde topladıklarını söyledi.Kök hücre tedavisi için hastanenin internet sitesi aracılığıyla başvuru yapılabildiğini belirten Kabataş, buraya gelen başvuruların ön komitede incelendiğini, ana komitede değerlendirildiğini, uygun görülen hastalar için Sağlık Bakanlığına izin için başvuru yapıldığını kaydetti.Sağlık Bakanlığının onayı halinde hastanın tedavisine başlandığını ifade eden Kabataş, şu ana kadar 3 bin 600 başvuru olduğunu 3 hasta için onay verildiğini belirtti.Hastanelerine başvuran polis memuru Yüksel Demirci'nin durumunu da inceledikten sonra kök hücre tedavisi yapılabileceğini değerlendirdiklerini aktaran Kabataş, dosyasını gönderdikleri Demirci için Sağlık Bakanlığının onay vermesini beklediklerini aktardı.Kabataş, şöyle konuştu:"Kök hücre teknolojisi, şu an temel bir tedavi yöntemi değil, alternatif bir tedavi yöntemidir. Yüzde 100 bütün hastalıkları tedavi ederiz diye bir iddiamız yok. Özellikle santral sinir sistemi bağlantılı, omurilik yararlanmaları, travmatik beyin hasarları, demans, alzaymır gibi hastalıklarda kök hücre klinik uygulamaları yapıyoruz. Mevcut uygulamalarla ülkemizde Sağlık Bakanlığından izin alarak, hastanın da bilgilendirmesiyle birlikte kök hücre tedavi denemeleri yapılabiliyor."