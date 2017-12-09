Yatağa bağımlı yaşayan polisin umudu; kök hücre nakli

Konya'da iki yıl önce A Milli Futbol Takımı'nın, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile yaptığı maç sırasında dengesini kaybederek reklam panolarına başını vurması nedeniyle yatağa bağlı hale gelen polis memuru Yüksel Demirci, sağlığına kavuşması için kök hücre nakli olacağı günü umutla bekliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki iki çocuk babası Demirci, görevi başında iken başına gelen olay sonrasında beyin fonksiyonlarını kaybetti ve yatağa bağımlı hale geldi. 9 ay boyunca hastanede bakılan Demirci, yaklaşık iki yıldır eşi Aynur Demirci'nin tüm zorluklara göğüs geren çabasıyla hayata tutundu.



Evinin bir odasını yoğun bakım ünitesi haline getiren Aynur Demirci bir yandan eşinin bakımını yaparken bir yandan da tedavi yollarını aradı. Bu süreçte İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yakından ilgilendiği Demirci ailesi, kök hücre nakli için başvurdukları İstanbul'daki bir hastaneden gelen olumlu cevapla umutlandı.



Göreve çağrıldığında tatili yarıda bırakmıştı

Kök hücre umudu



"Gazilik gururunu yaşamak istiyoruz"

Sağlık Bakanlığından onay bekleniyor