Yatağında uyurken trafik cezası yedi

İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kemal Şafak'a, trafik polislerinin 'Dur' ikazına uymadığı gerekçesiyle 199 TL para cezası kesildi. Bornova İlçesi'nde saat 02.29'da meydana geldiği ileri sürülen olayla ilgili cezayı görünce şaşkına dönen Şafak, cezanın iptali için başlattığı hukuk mücadelesini de kaybetti. Bir çocuğunun polis olduğunu belirten Şafak, "Ne Bornova'ya gittim ne de aracımı bir başkasına verdim. Yatağımda uyurken ceza yedim. Bu sürecin bana maliyeti 500 TL oldu, paranın peşinde değilim haksızlık yapılması gücüme gidiyor" diye konuştu

Buca İlçesi 265/5 Sokak Numara1'deki evinde eşi Saide Şafak (65) ile yaşayan Kemal Şafak (65), evine gönderilen ceza tutanağında, 20 Nisan 2016 tarihinde Bornova İlçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde uygulama yapan trafik polislerinin 'Dur' ikazına uymadığı gerekçesiyle, 35 HB 2215 plakalı otomobiline 199 TL idari para cezası kesildiğinin yazılı olduğunu görünce şaşkına döndü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne başvuran Şafak'tan karara itiraz etmesi istendi. Cezayı ödemeyip İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Şafak'ın talebi reddedildi. Ardından karara itiraz eden Şafak, kararın bozulmaması üzerine bir kez daha şaşkınlık yaşadı.



"30 YILDIR EHLİYETİM VAR İLK KEZ CEZA YEDİM"



Yaklaşık 30 yıldır sürücü belgesi bulunduğunu ve ilk kez ceza yediğini dile getiren Şafak, "30 yıldır ehliyetim var ve hiçbir cezam yok. Kurallara uyan bir kişiyim fakat aracım evimin önünde park halindeyken ben de yatağımda uyurken trafik cezası kesildi. Söz konusu gece Bornova'da trafik uygulamasında 'Dur' demişler kaçmışım, kaçtıktan sonra plakama ceza yazmışlar. 199 TL'lik ceza makbuzu evime geldiğinde şaşkına döndüm. Fakat ben ne Bornova'ya gittim ne de aracımı bir başkasına verdim. Zaten bu konuda titiz biriyim ve aracımı kimseye vermem. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne gidip cezayı yazan polisi buldum, ona 'bu cezayı bana yazmışsınız ama arabam evin önünden hareket etmedi, nasıl yazdınız' dedim. Kendisi bana, 'sana dur' dendi durmadın kaçtın' diye cevap verdi" dedi.



"POLİS BABASI POLİSTEN KAÇAR MI?"



Memur emeklisi 3 çocuk babası Şafak, 1 oğlunun polis olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Nasıl kaçarım, gece gitmiş olsam bile kaçmam, polis babasıyım. Polis babası polisten kaçar mı? Bu ceza bana haksız yere yazıldı. Bunun düzeltilmesini istediğimi söyledim. Polisler, 'Bu ceza seni mi buldu? Mahkemeye başvur itiraz et' dedi. Ben de cezanın iptal edilmesi için mahkemeye gittim. Aradan 2- 3 ay geçti evrak gelmedi, bunun üzerine adliyeye gittim ve kararın çıktığını öğrendim. Talebimin reddedildiği ve cezayı ödemem veya itiraz etmem gerektiği söylendi. Sonra karara itiraz ettim ve 1 yıl sonra da Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, talebimi reddetti. İlk mahkemeye başvurduğumda şahit de gösterdim ama ne beni ne de şahitleri dinlemediler. Ben gerçekten bir suç işlersem bana ne ceza verilmesi gerekiyorsa verilsin. Bu sürecin bana maliyeti 500 TL oldu, paranın peşinde değilim haksızlık yapılması gücüme gidiyor. Hak edersem 2 bin TL ceza versinler öderim ama böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Çevremdekiler benimle dalga geçiyor. Bu saatten sonra bir şey yapılamaz biliyorum ama bu gibi durumlara bir önlem alsınlar, başkalarının başına gelmesin."



Şafak, arabasına muayene vizesi yaptırmak için cezayı ödemek zorunda kaldı.

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