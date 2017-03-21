Yaz mevsiminde 1,8 milyon ton asfalt dökülecek

Bergama ve Bayındır'da iki yeni asfalt şantiyesi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurulu kapasiteyi üçe katladı. Üretim kalitesini artırmak için başlattığı ova yolu asfaltlamalarını yerinde inceleyen Başkan Kocaoğlu, yıl sonuna kadar kentte 6 milyon metrekare sathi kaplama yapacaklarını, 1,8 milyon ton da sıcak asfalt dökeceklerini açıkladı

'Ova yolları projesiyle' üreticilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını kolaylaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni sezona hızlı girdi. Kentin kuzeyinde Bergama, güneyinde ise Bayındır Şantiyesi'ni kuran İzmir'in yerel yönetimi, asfalt üretimini saatte 160 tondan 740 tona çıkardı. Böylece kırsaldaki ihtiyaçlara hızlı ve anında müdahale edebilme şansı doğdu. Havaların yağışlı olmasıyla birlikte yolların alt yapı çalışmalarına devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekipleri, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte asfalt dökümünü hızlandırdı. Yıl sonuna kadar kent genelinde toplam 6 milyon metrekare sathi kaplama, 1 milyon 800 bin ton sıcak asfalt, 800 bin metrekare de parke çalışmasının yapılacağı bildirildi.



Kırsal kalkınmaya destek



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kınık'ın köyleri arasında yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Türkiye'de ilk kez İzmir'de uyguladıkları ova yolu asfaltlama projesi ile kırsal kalkınmanın önünü açtıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, çiftçiyi ve ürünlerini tozdan, topraktan ve zararlılardan koruyarak kaliteyi ve verimi artırdıklarını, aynı zamanda pazarlama olanaklarını da geliştirdiklerini kaydetti. Başkan Kocaoğlu, kentin kuzeyinde Bergama'da ve güneyinde Bayındır'da oluşturdukları iki yeni asfalt şantiyesiyle bu çalışmalara hız vereceklerini de sözlerini ekledi.

Başkan Aziz Kocaoğlu'nun yapımını izlediği 14 kilometrelik yol çalışması, 1,5 milyon liralık yatırımla Kınık'a bağlı Değirmencieli, Kalemköy ve Yaylaköy'ü birbirine bağlıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca, Yaylaköy'e 3 bin metrekarelik parke taşı döşüyor.



