Yaz okullarına devam zorunlu

Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde ise Yaz Okulları 'Konak Çocuklarıyla Güzel' projesi kapsamında düzenleniyor. Zeytinlik ile İsmet Paşa Semt Merkezleri'nde verilecek olan eğitimlerin kayıtları da bu merkezlerde yapılıyor.
Eğlenceli dersler başlıyor
Her geçen yıl bir öncekine göre verilen ders seçenekleri daha ilgi çekici hale gelirken, bu dönem de farklı branşlar dikkat çekiyor. Eğitimlerin Ramazan Bayramı sonrası başlayacağı Yaz Okulları'nda eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, kısa film, drama, görsel sanatlar, ritim, farkındalık ile bu yıl ilk kez açılan 'nasıl çalışır atölyesi' yer alıyor.
Bu yıl kurslara ilginin yoğun olması nedeniyle derslere katılımlarda devam zorunluluğu getirildi. Temmuz ve Ağustos aylarında dörder haftalık iki dönem halinde verilecek eğitimler sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecek. Çocuklarını yaz okuluna göndermek isteyen anne ve babalar 30 Haziran'a kadar Konak Belediyesi'ni 0232 422 52 36 numaralı telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilir. Öte yandan geçen yıl olduğu gibi bu yaz da sadece çocuklara değil, anne ve babalara da çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenlenecek. n Kübra Topal