Yaz okullarına devam zorunlu

Konak'ta belediyenin açtığı ücretsiz yaz okullarına kayıtlar başladı. Yoğun talep gören kurslar sayesinde çocuklar tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte hem eğlenerek hem öğrenerek çıkaracak. Bu yıl, yoğunluk nedeniyle kurslara devam zorunluluğu getirildi

Konak Belediyesi'nin Kültür, Spor ile Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan yaz okullarında eğitimler iki ay sürecek. Ücretsiz yaz kurslarına 7 - 14 yaş aralığındaki çocuklar katılabiliyor. Kayıtların 30 Haziran'a kadar devam edeceği yaz okulları kapsamında Kültür Müdürlüğü bünyesinde açılacak kurslar Konak Belediyesi'nin Güzelyalı ve Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile Dario Moreno Sanat Merkezi ve Kadriye Mahallesi'nde bu yıl hizmete giren semt merkezinde verilecek. Kayıtlar ise Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü bünyesinde ise Yaz Okulları 'Konak Çocuklarıyla Güzel' projesi kapsamında düzenleniyor. Zeytinlik ile İsmet Paşa Semt Merkezleri'nde verilecek olan eğitimlerin kayıtları da bu merkezlerde yapılıyor.

Eğlenceli dersler başlıyor

Her geçen yıl bir öncekine göre verilen ders seçenekleri daha ilgi çekici hale gelirken, bu dönem de farklı branşlar dikkat çekiyor. Eğitimlerin Ramazan Bayramı sonrası başlayacağı Yaz Okulları'nda eğlenceli matematik, eğlenceli İngilizce, kısa film, drama, görsel sanatlar, ritim, farkındalık ile bu yıl ilk kez açılan 'nasıl çalışır atölyesi' yer alıyor.

Bu yıl kurslara ilginin yoğun olması nedeniyle derslere katılımlarda devam zorunluluğu getirildi. Temmuz ve Ağustos aylarında dörder haftalık iki dönem halinde verilecek eğitimler sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecek. Çocuklarını yaz okuluna göndermek isteyen anne ve babalar 30 Haziran'a kadar Konak Belediyesi'ni 0232 422 52 36 numaralı telefonunu arayarak detaylı bilgi alabilir. Öte yandan geçen yıl olduğu gibi bu yaz da sadece çocuklara değil, anne ve babalara da çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenlenecek. n Kübra Topal





