Yaz sıcaklarına karşı kapalı havuz açılıyor

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme havuzunu açıyor. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu bünyesindeki açık havuzun üzerini kapatarak modern bir yüzme tesisine dönüştüren belediye, Haziran ayı başında açılışı yapacak

Karşıyaka'nın kapalı yüzme havuzu ihtiyacını gidermek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafındaki yarı olimpik havuzun üzerini kapattı. Tamamlanma aşamasına gelen çalışmalar kapsamında; alanın üzeri son teknoloji çatı sistemiyle kaplandı. Yerden ısıtma, nem alma ve havalandırma sistemleri kuruldu. Havuz girişi, tribünler ve soyunma odaları engelli kullanımına uygun hale getirildi. 2,10 metre derinlikteki havuz çanağında, yüzme bilmeyenler ve küçük çocukların eğitimi için 1,60 metre derinliğinde bir bölüm de oluşturuldu. Havuz içi mekanik sistemi ile seramik kaplama çalışmasının da tamamlanmasının ardından, Mayıs'ın son haftasında havuza su verilerek sistem kontrolü yapılacak.



Yüzme, su topu, dalış

Haziran ayında törenle hizmete açılacak tesis; yüzme takımlarının antrenmanlarına ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyespor bünyesinde kurulacak su topu takımı da çalışmalarını bu tesiste gerçekleştirecek. Yüzme kursları açılacak. İlerleyen süreçte aletli dalış ve cankurtaran eğitimleri verilecek. Vatandaşlar da abonelik sistemiyle, belirli gün ve saatlerde havuzdan yararlanabilecek.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Karşıyakamızı sporun başkenti haline getirmek adına yıl boyunca onlarca etkinliğe, ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarken; kentimize yepyeni spor tesisleri kazandırmaya da devam ediyoruz. Modern bir sistemle üzerini kapattığımız yarı olimpik havuz, sporcularımızın tesis ihtiyacına ilaç olacak. Eğitimlere ev sahipliği yaparak yıldız sporcular yetiştireceğiz. Daha fazla vatandaşımızı yüzme sporuyla buluşturacağız' dedi.