Yazar Ayşe Kulin, EBSO Vakfı Kadınlar Birliği'nin konuğu oldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı Kadınlar Birliği, öğrenci burslarına katkı yapmak amacıyla gazeteci ve yazar Ayşe Kulin ile sohbet etkinliği düzenledi. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, başta son romanı Kanadı Kırık Kuşlar olmak üzere eserlerinden söz etti ve davetlilerin sorularını yanıtladı

EBSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik saat 12.30'da başladı. Etkinliği gerçekleştiren Kadınlar Birliği'nin başkanı İhsan Özduran, açılış konuşmasında Türkiye'nin genel ekonomik ve politik durumundan söz etti. Güzel günlere olan özlemini dile getiren Özduran, konuşmasının ardından salonda bulunanları Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi anmak üzere 1 dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklâl Marşı'nı okumaya davet etti.



Özduran, daha sonra kürsüyü Ayşe Kulin'e bıraktı. Ünlü yazar, ilk olarak kasım ayında çıkan son romanı 'Kanadı Kırık Kuşlar'dan söz etti. Özetle Nazi Almanyasında Adolf Hitler'in baskısı yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan Yahudi bilim insanlarının, Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'ye davet edilmesini ve burada yaşadıklarını anlatan romanı çok uzun süredir yazmak istediğini ifade eden Kulin, romandaki tüm karakterlerin gerçek kişiler olduğunu belirtti. 1930'larda, Türkiye'de bilime verilen değerin, romanda geçen akademisyenlerin koruma altına alınmasıyla anlaşıldığını vurgulayan Ayşe Kulin, hâlihazırda o günlere göre çok daha ileride olması gereken Türkiye'nin üzücü bir şekilde geriye doğru yol aldığını kaydetti.



"Dünya tarihine bakıldığında, her baskıcı lider ve rejimin yıkılmaya mahkûm olduğunu görürüz" diyen Kulin, "Ben görmeyi çok istiyorum. Ancak hayatta olmasam da bu mutlaka gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Ayşe Kulin'e daha sonra EBSO Başkanı Ender Yorgancılar tarafından plaket verildi. Ünlü yazar, daha sonra okurlarının kitaplarını imzaladı.



